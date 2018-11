Un texte de Caroline Lévesque

Le match de hockey aura lieu lundi au Centre BMO, à Bedford, entre les deux seules écoles secondaires francophones de la région d'Halifax.

Les Léopards du Carrefour joueront contre les Cougars du Sommet. Le coût d'entrée sera versé à deux fondations de recherche sur le cancer du sein et le cancer de la prostate.

La Coupe Moustache existe depuis six ans. Ça a commencé quand deux enseignants de l’École du Sommet voulaient enrichir la culture francophone à Halifax, qui est minoritaire , explique Nick LeBlanc, capitaine des Cougars à l’école du Sommet, et étudiant en 12e année.

La fierté d’être francophone

Le jeune homme de 17 ans, qui se dit fier d’être francophone à Halifax, participe à la Coupe Moustache depuis quelques années déjà.

Ce sera son dernier match, car il entamera l’an prochain des études au Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse.

Le jour même, les joueurs se réveillent le matin tout excités et n'ont pas pu dormir le soir d’avant , témoigne-t-il. On arrive à l’école en cravate et dans nos belles chemises et c’est vraiment une fierté d’être habillés comme cela. Plus tard, on se réunit le temps d’une soirée pour montrer qu’on est fier d’être francophones à Halifax.

En tout, 18 000 $ ont été amassés pour les sociétés du cancer du sein et de la prostate depuis le début de la Coupe Moustache.

La Coupe Moustache sera disputée lundi à 18 h 15 au Centre BMO de Bedford.

Avec les informations de Nathalie Geddry