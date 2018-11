Selon des documents obtenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, les élus se sont absentés en moyenne à six reprises des divers conseils et comités auxquels ils siègent au cours de la dernière année.

La conseillère du district Rock Forest, Annie Godbout, figure au premier rang en terme d'absence. Sur les 63 réunions de conseil d'administration auxquelles elle a été conviée depuis le 1er janvier, elle en a raté 13. Rappelons toutefois qu'elle s'est retirée du conseil municipal le temps de participer à la campagne électorale provinciale pour le Parti libéral.

Le maire Steve Lussier, qui occupe le deuxième rang avec un total de 13 %, a notamment manqué 5 des 11 rencontres du comité de revitalisation du centre-ville qu'il a formé. Le maire se dit toutefois bien entouré pour demeurer informé des dossiers.

C'est beaucoup d'heures et il y a beaucoup de dossiers. Par contre, le comité de revitalisation du centre-ville, je le suis beaucoup. La présidente Chantal L'Espérance me tient au courant des faits, tout comme la direction générale et mon attaché, qui assiste à toutes les rencontres , signale Steve Lussier.

Ce dernier ne considère pas que le taux d'absentéisme des élus est problématique pour le moment.

À Sherbrooke, je ne pense pas que ce soit un problème. Les élus se donnent à 100 % et je n'ai pas vu d'anomalies de ce côté-là [...] Ça peut arriver pendant les vacances et quand on dit conciliation travail-famille, ça en fait partie aussi. Je ne suis pas tellement sévère par rapport à ça. Les gens font un excellent travail , résume-t-il.

La conseillère du district du Carrefour, Évelyne Beaudin, qui figure au dixième rang avec un taux d'absentéisme de 7 %, note qu'il importe de se questionner « beaucoup plus profondément sur la gouvernance de la Ville ».

Est-ce que les élus doivent vraiment siéger à tous les comités où ils siègent? Est-ce qu'ils jouent le bon rôle sur ces comités-là? demande-t-elle.

Il faut essayer d'être le plus possible aux rencontres, c'est sûr. Des fois, il y a eu un moment donné où j'ai été absente parce que j'avais deux rencontres en même-temps : une pour la STS et pour le comité consultatif d'urbanisme. On ne peut pas faire des miracles ni se dédoubler. Évelyne Beaudin, conseillère municipale

La conseillère Chantal L'Espérance, qui est parvenue à maintenir un taux d'absentéisme de seulement 6 % même si elle a été la plus occupée avec un total de 139 rencontres, reconnaît qu'il est parfois difficile de respecter tous ses engagements.

Il faut un bon agenda, il faut vraiment se dédier à ce qu'on fait parce qu'au niveau du conseil municipal, c'est vrai que ça a pris une grosse part de mon agenda, très grosse même. Oui des fois je vais tasser des choses personnelles, c'est évident. La vie familiale en prend un coup c'est sûr quand on est en politique, mais c'est une décision qu'on a pris au niveau de la famille, que je puisse me libérer complètement pour faire ce travail-là , mentionne l'élue du district des Nations.

La Ville de Sherbrooke possède pour le moment une vingtaine de comités. Le rapport Tanguay devraît être déposé d'ici la fin du mois de décembre.