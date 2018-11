Un texte de Tanya Neveu

Cette rencontre a pour but de discuter du programme de soutien aux organismes communautaires en santé et services sociaux.

Les organismes sont en attente d'une révision du programme depuis 2 ans comme l'explique la coordonnatrice du CROC-AT, Marie-Ève Duclos.

Il y a déjà deux ans que le ministère de la Santé nous a annoncé qu'il allait réviser le programme, qu'il allait aller en consultation avec les organismes , soutient-elle.