Par Sylvie Fournier d'Enquête

La journée était pourtant belle et ensoleillée. Le 2 janvier 2017, Lawrence Tremblay s'affairait à dégager la neige accumulée sur le toit de son chalet au nord du lac Saint-Jean lorsqu'il a ressenti un malaise. L'homme de 58 ans, déjà suivi à l'Institut de cardiologie de Montréal en raison d'une histoire familiale de problèmes cardiaques, a vite compris qu'il était en danger.

« Je suis rentré à l'intérieur, mon pouls était à 140 », se rappelle-t-il. Comme le chalet n'est pas desservi par un réseau cellulaire, ses proches le transportent sans attendre dans un centre de plein air situé à quelques kilomètres, d'où ils appellent les secours.

Par précaution, M. Tremblay est client depuis dix ans d'Airmedic, des services médicaux aéroportés privés.

Pendant qu’Airmedic se prépare au décollage de sa base située près de Saguenay, un témoin qui se trouvait à la base de plein air a également appelé le 911, croyant bien faire.

C’est à ce moment que l’opération pour venir en aide à Lawrence Tremblay a viré au cauchemar administratif.

« C'est notre patient »

Enquête a obtenu la transcription des échanges téléphoniques entre les deux services.

Les échanges révèlent qu’ils sont incapables de coordonner adéquatement leurs efforts en raison de l'absence d'un protocole qui aurait défini les rôles de chacun.

« Je n’étais pas au courant que vous aviez été appelés au départ », dit Airmedic. « OK, moi non plus », répond la centrale du 911.

Airmedic veut d’abord savoir si son équipe doit quand même être déployée.

Un hélicoptère Agusta AW109 GrandNew d'Airmedic Photo : Airmédic

La centrale s’oppose au transfert par hélicoptère, malgré l’état alarmant du patient. Le répondant invoque le fait qu’une ambulance est déjà en route.

À deux reprises, Airmedic signale au répartiteur que l’hôpital le plus proche n’offre pas les soins spécialisés dont le patient risque d’avoir besoin et que son hélicoptère pourrait le transporter directement à Chicoutimi, le centre hospitalier de référence.

« Au pire, ils vont re-transférer le patient par la suite », répond le répartiteur, qui ne semble pas s’inquiéter du fait que plus de 125 kilomètres séparent les deux hôpitaux.

L’appel est ensuite transmis au superviseur de la centrale, qui maintient la décision. Ce dernier rejette aussi l’offre d’Airmedic de réaliser un transfert aéroporté entre les deux hôpitaux.

Il est peut-être membre chez vous, mais là, c’est notre patient. Superviseur de la centrale d’ambulances à Airmedic

À la suite de ces échanges, Airmedic annule sa mission de sauvetage, sans demander à son client ce qu’il souhaitait.

« J’aurais pu crever, dit Lawrence Tremblay avec émotion. Quand j’ai su qu’Airmedic ne venait pas me chercher, je savais que j’allais avoir des problèmes, je savais que ça allait prendre trop de temps ».

Finalement, plus de cinq heures se sont écoulées avant que M. Tremblay reçoive les soins requis. Depuis l’incident, sa santé s’est considérablement détériorée. Son cœur a perdu une grande partie de ses capacités et on a dû lui implanter un stimulateur cardiaque.

Poursuite

Lawrence Tremblay a entamé une poursuite contre Airmedic ainsi que le Centre de Communication Santé des Capitales (CCSC).

« La situation nécessitait un transport aéroporté et il n’a pas reçu le service pour lequel il a payé », explique son avocat, Me Jean-François Leroux, spécialisé en affaires médicales. Il blâme le manque de coordination entre les services.

Deux entités se sont battues pour savoir qui allait s'occuper de Monsieur pendant qu’il se battait pour sauver sa vie. Me Jean-François Leroux

Le Centre de Communication Santé des Capitales et Airmedic n’ont pas voulu commenter le cas de M. Tremblay.

Airmedic, qui a été vendu à des intérêts privés en 2012, dit souhaiter ardemment être reconnu par le gouvernement. « C’est certain qu’on veut des ententes. On travaille à ce qu’il y ait de la réglementation, à établir des standards de qualité pour faire en sorte que la population du Québec ait un service fiable et de qualité », explique la vice-présidente Sophie Larochelle.

Airmedic dit avoir 250 000 membres à son actif et avoir réalisé environ 2500 missions à ce jour.