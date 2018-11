Le filet de sécurité s’en vient mince , illustre Jeff Fraser, le directeur des opérations provinciales pour EHS (Emergency Health Services), les services d’urgence provinciaux. Un système fragilisé ne pourra bientôt plus en supporter davantage, soutient-il.

Selon les estimations, les ambulanciers de la Nouvelle-Écosse auront à la fin de cette année parcouru 16,5 millions de kilomètres.

Les ambulanciers sont souvent contraints de passer des heures, et parfois même des quarts de travail entiers, à attendre aux urgences et dans les corridors des hôpitaux avec des patients, car ils doivent veiller sur eux tant qu’ils n’ont pas été formellement admis à l’établissement de soins.

Dans les six derniers mois, les services d’urgence ont d’ailleurs dépensé 10 000 $ en taxi pour amener leurs ambulanciers à l’hôpital au début et à la fin des quarts de travail.

Les ressources sont utilisées au maximum, la charge de travail s’accentue en raison d’un plus grand nombre d’appels d’urgence, et la façon actuelle de faire les choses n’est plus viable, insiste M. Fraser.

Il y a un mois, la province a engagé au coût de 145 000 $ une firme américaine de consultants, Fitch and Associates, pour passer en revue le modèle actuel et formuler d’ici le 28 décembre 2018 des recommandations pour créer le modèle de services d’urgence le plus performant, le plus efficace et le plus durable pour les 10 à 15 prochaines années en Nouvelle-Écosse .

Cela devrait donner à la province assez de temps pour mettre en oeuvre ces recommandations d’ici l’échéance de son contrat avec Emergency Health Services, en 2020.

Le statu quo n’est pas une option pour nous , dit Jeff Fraser. On va devoir commencer à changer la façon dont nous offrons le service.

M. Fraser ne doute pas que la question du transfert trop lent des patients dans les hôpitaux sera partie intégrante du rapport final des consultants, car elle est quotidiennement une entrave à l’efficacité des services d’urgence.

Une situation qui existe depuis plus d'une décennie

Le problème n’est d’ailleurs pas nouveau. En 2007, le vérificateur général de la province, Jacques Lapointe, écrivait dans un rapport que le redéploiement des ambulances causé par l’attente dans les salles d’urgence d’Halifax a des effets négatifs sur les communautés de Bridgewater, Oxford et Yarmouth .

Le rapport concluait qu’il y a avait un risque accru que des ambulances soit éventuellement incapables de répondre à des situations d’urgence parce qu’aucune ne serait disponible.

À cette époque, les services d’urgence répondaient à 90 000 appels. Aujourd’hui, ils en reçoivent 170 000.

Chez les ambulanciers, le moral est au plus bas, soutient Michael Nickerson, le président du comité de direction de la section locale 727 du Syndicat international des opérateurs-ingénieurs.

Les ambulanciers, explique-t-il, travaillent plus fort, travaillent plus longtemps, sautent des repas, font des heures supplémentaires .

Le syndicat a lancé l’hiver dernier une campagne sur les médias sociaux pour convaincre les Néo-Écossais d’exiger une amélioration du service et d’aider les ambulanciers à mettre de la pression sur le gouvernement provincial.

Plus tôt ce mois-ci, des ambulanciers et des répartiteurs du 911 de trois provinces s’étaient réunis à Halifax pour tenter de trouver des solutions à ce qu'ils qualifient de crise des services médicaux d'urgence dans les Maritimes.

