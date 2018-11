Un texte d'Anne-Josée Cameron

Publiée en anglais il y a près de 10 ans et adaptée pour la télévision quelques années plus tard, Kagagi est une bande dessinée écrite et illustrée par Jay Odjick.

L'auteur souhaitait donner aux jeunes la chance de voir des héros différents, « qui peuvent représenter le reste du monde ».

« Kagagi est née du fait que dans ma jeunesse, je n'ai jamais vu du monde comme moi, qui parlait du monde autochtone que je connaissais, qui était habillé comme moi », raconte le prolifique dessinateur.

Pour moi, quand il y avait des Indiens dans les bandes dessinées, c'était toujours des méchants ou des personnages comiques et je me suis questionné sur l'impact que cela avait sur l'estime des Autochtones Jay Odjick

Il crée alors Kagagi ou Kagagi : The Raven, qui prend son essence dans la mythologie algonquine.

Une page de la bande dessinée Kagagi

« Tout le monde connaît plus ou moins le Windigo, explique l'artiste, mais quand des aînés de ma communauté m'ont dit que si le Windigo te mordait et qu'il ne te mangeait pas complètement, tu devenais comme lui, j'ai trouvé ça vraiment cool, ça ressemblait aux Zombies. »

« C'est là qu'est né Kagagi, ajoute-t-il. C'est un personnage qui combat le Windigo. La mission de combattre le mal se passe de père en fils. »

L'histoire débute avec Matthew Carver, un adolescent autochtone de 16 ans, qui ne sait rien de cette légende.

« Il joue à des jeux vidéo, il regarde des films de superhéros, lit des BD et un jour, un élément déclencheur se produit et il se transforme en un être super puissant, mais pas nécessairement un super héros », relate Jay Odjick.

« C'est quelque chose qu'on voulait faire passer dans la série télé. Ce n'est pas parce que tu as des super pouvoirs que tu es un superhéros. Il faut qu'il le devienne. C'est donc un peu différent des superhéros traditionnels, » ajoute-t-il.

Pour l'auteur, Kagagi est une façon de faire vivre la culture algonquine. « Ça permet aux gens de s'intéresser à l'histoire et à la langue algonquine », soutient Jay Odjick.

Le Salon du livre des Premières Nations

L'auteur est particulièrement heureux de présenter son oeuvre lors du Salon du livre des Premières Nations. Il souligne l'importance d'un tel événement.

« Ce qui m'a frappé dans le passé, c'est qu'il y avait beaucoup de gens non indiens qui y étaient et ça, ça nous aide à bâtir des ponts. »

« Il faut sortir des clichés. Oui, certains dansent et chantent et c'est formidable, mais d'autres font de la bande dessinée et travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Je pense que ça étonne bien des gens et ça nous rassemble et ça c'est puissant », conclut en souriant Jay Odjick.

Le 7e salon du livre des Premières Nations se tient au Morin Centre, 44 Chaussée des Écossais, jusqu'au 25 novembre.