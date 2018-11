Ces matières sont à l'extérieur du centre depuis plus d'un an. Elles s'étendent sur une grande surface.

En raison des nombreuses pluies tombées cet automne et de l'arrivée précoce de l'hiver, les matières sont endommagées de manière irréversible. Ces matières sont imbibées d'eau et font bloquer les machines. Il y a aussi un problème d'odeur. Ça fermente depuis plus d'un an. À un moment donné, il faut avoir un minimum de respect pour nos employés , explique, d'entrée de jeu, le vice-président de Récup-Estrie, Pierre Avard.

Récup-Estrie soutient avoir tenté par tous les moyens de revaloriser ces matières, et ce, sans succès.

Le 25 septembre dernier, le conseil d'administration de Récup-Estrie a adopté une résolution voulant que ces matières doivent être enfouies. Toutefois, cette opération n'a pas eu lieu encore et des discussions sont en cours avec le ministère de l'Environnement pour tenter de trouver une solution.

Problème profond

Peut-être qu'un moment donné, il va falloir se rendre compte que notre problème est beaucoup plus profond que ça. Peut-être que c'est le tri à la source, peut-être qu'il y a des produits sur nos tablettes qui sont difficilement recyclables ou qui ont du suremballage. Il faut vraiment s'attaquer au problème des matières résiduelles de façon globale et sérieuse le plus vite possible. Sinon, ça va devenir encore des situations comme celle-là », soutient la conseillère municipale, Evelyne Beaudin.

Au départ, nous avions plus de 1000 tonnes qui avaient été laissées à l'extérieur par l'ancien exploitant, Ricova. Depuis, on cherche des solutions pour récupérer ces matières. On a eu plusieurs options. Les gens nous disaient que c'était irrécupérable. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est malheureux, mais ça reste que ça représente seulement une semaine de matières que l'on collecte sur 52 semaines , explique M. Avard.

Aucune date n'est encore déterminée pour l'enfouissement de ces matières. Des discussions ont lieu avec le ministère de l'Environnement à ce sujet. Comme le centre de tri est situé en zone inondable, Pierre Avard soutient que le temps commence à presser.