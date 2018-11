Un texte d’Yvan Lamontagne, à La facture



Éric Desjardins jure qu’il a complété et réussi tous les cours pour l’obtention de son diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique de systèmes automatisés au début des années 2000.



Il a même conservé des preuves, comme son horaire de cours, la facture de ses fournitures scolaires, des exercices et une assermentation signés par son professeur. Mais la Commission scolaire Marie-Victorin conclut qu’il ne peut obtenir son diplôme, parce que son nom n’apparaît pas sur la liste d’un cours.

J’ai fait mes exercices, mes devoirs, mon examen. Pour moi, c’est un dossier qui était complet. Éric Desjardins

Il était convaincu qu’il avait son diplôme en poche. Mais en 2012, il en demande une copie au ministère québécois de l’Éducation, qui l’informe que son programme d’études n’a pas été complété. Le cours de circuits pneumatiques n’apparaît nulle part.



Son horaire de l’année 2002 montre clairement que le cours 342-246 de circuits pneumatiques était bel et bien au calendrier. Mais la porte-parole de la Commission scolaire Marie-Victorin nous répond par écrit que « toutes les listes de présence d’élèves et de résultats du module 342-246 ont été vérifiées. Le nom d’Éric Desjardins n’apparaît sur aucune. »



Pierre Gosselin a effectué les mêmes études au même moment. Il nous confirme qu’Éric Desjardins a complété et réussi tous ses cours. Les deux partageaient la même classe de circuits pneumatiques.

Il était présent et j’étais même son partenaire de labo. On faisait tous nos labos ensemble parce qu’on a une belle chimie entre moi pis lui. Pierre Gosselin

Le cours a bel et bien été complété, confirme le professeur

Même son professeur de circuits pneumatiques, Donald Goode, nous a confirmé au téléphone qu’Éric Desjardins a véritablement complété son cours. Il n’a pas hésité à prêter serment comme quoi son élève a réussi tous les examens menant au succès du cours.

Je ne sais pas quel maudit entêtement la Commission scolaire a de ne pas lui donner son diplôme. Ça, c’est incompréhensible. Le professeur Donald Goode

Nous avons recontacté la Commission scolaire Marie-Victorin avec de nouvelles questions. Celle-ci répond qu’elle nous a transmis les informations nécessaires à notre reportage et qu’elle n’a pas d’autres renseignements à nous fournir.



De son côté, le ministère de l’Éducation nous écrit que « le ministère ne peut attribuer une note, un succès ou un échec à un élève, si l’organisme scolaire ne lui a pas transmis cette information, tel que le cite la Loi sur l’instruction publique. »



Pour Éric Desjardins, il est clair qu’une simple feuille de présence est la source du problème.

Peu importe ce que je ferai, mon nom ne réapparaîtra pas sur la feuille de présence. Il devra y avoir un jour quelqu’un qui admet qu’il y a eu erreur. Éric Desjardins

La Commission scolaire n’en démord pas. Elle maintient sa décision et précise « qu’aucune erreur administrative n’a été relevée ».

Faute de diplôme, Éric Desjardins affirme qu'il n'a pu obtenir un emploi stimulant et lucratif chez Hydro-Québec. Les conséquences peuvent donc être néfastes pour les prochaines années de sa vie.