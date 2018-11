Un texte de Catherine Paradis

Les bornes permettent de recharger 80 % de la batterie d’un véhicule électrique en une vingtaine de minutes, ce qui est beaucoup plus rapide que ce que permettait la seule borne disponible à l’Étape jusqu’à maintenant.

Depuis que nous avons rouvert l’Étape en 2005, il a toujours été important pour nous de répondre aux divers besoins de la clientèle. L’installation de deux bornes de recharge rapide répond à un besoin grandissant et contribue à une tendance incontournable qui est l’électrification des véhicules. Nous sommes fiers de participer et contribuer, à notre façon, à ce mouvement , explique le propriétaire de la Chaîne de restaurants Le Coq Rôti et de l’Étape, Jean-François Abraham.

Les bornes font partie du Circuit électrique, qui compte près de 1600 bornes de recharges publiques, dont 35 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.