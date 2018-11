La possibilité d’augmenter le service VIA Rail actuel, l’augmentation de la capacité des autobus ou l’amélioration de l’infrastructure routière font partie des pistes envisagées.

Les progressistes-conservateurs disent vouloir s'assurer que la région est desservie par le mode de transport le mieux adapté à ses besoins.

C'est un projet énorme , a déclaré le ministre des Transports Jeff Yurek dans une entrevue à CBC News. Nous devons nous assurer que nous prenons les bonnes mesures pour aller de l'avant.

Le gouvernement libéral précédent avait prévu de relier Toronto à London d’ici 2025, et d’étendre la ligne à Windsor d’ici 2031.

Selon les libéraux, ce couloir ferroviaire devait réduire le temps de parcours entre Toronto et Windsor de quatre à deux heures et stimuler l'économie de la région qui abrite plus de sept millions de personnes et plus de 60 % de l'activité économique de l'Ontario.

Une enveloppe de 11 milliards de dollars avait d'ailleurs été prévue à cet effet dans le dernier budget, présenté en mars.

Des réactions régionales mitigées

La décision du gouvernement conservateur de rechercher des solutions de remplacement au projet de train à grande vitesse suscite des inquiétudes.

Pour la députée néo-démocrate de Windsor-Ouest, ces retards vont être une source de déception pour la communauté.

En apparence, ils disent qu'ils soutiennent le train à grande vitesse, mais maintenant, ils cherchent un moyen de sortir de leur engagement , a souligné Lisa Gretzky. C'est définitivement en train de reculer.

De son côté le maire de Sarnia a aussi qualifié de décevantes les informations selon lesquelles le gouvernement conservateur pourrait se retirer du projet.

Mike Bradley souligne toutefois que sa communauté a également besoin d'avoir accès à plus d'options de transport à court terme alors que Sarnia ne peut compter que sur un seul train par jour.