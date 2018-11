Un texte d’Angie Bonenfant

Cette décision a été prise lors de la séance à huis clos, jeudi matin. Cette motion a été votée, encore une fois, à l’unanimité.

On vit cette crise et on ne veut pas que ça se répercute dans d’autres provinces. On ne veut pas que ça déboule au Nouveau-Brunswick ou en Alberta, par exemple , a souligné le président du comité, le libéral Denis Paradis. C’est important que l'on consacre toutes les énergies que nous avons d’ici Noël à tenter de cerner c’est quoi la problématique.

Les langues officielles, c'est fondamental. Denis Paradis, président, Comité permanet des langues officielles

En lieu et place de la ministre déléguée des Affaires francophones Caroline Mulroney, qui a refusé de témoigner devant le comité, mardi dernier, les membres ont choisi d’inviter la ministre ontarienne de la Formation et des Collèges et Universités, Merrilee Fullerton.

Si elle accepte, Mme Fullerton aura la lourde responsabilité de justifier les récentes compressions dans les services en français de son gouvernement. La ministre Mulroney avait refusé cette même invitation, préférant d'abord s’expliquer à Queen’s Park.

Également, le comité entendra les témoignages du commissaire aux services en francais de l’Ontario, François Boileau, et le commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Michel A. Carrier, lors d’une séance télévisée, le 29 novembre prochain.

D’autres témoins pourraient défiler devant le comité au cours des prochains jours. Le comité établit, à l’heure actuelle, une liste de témoins potentiels pour venir nous parler de cette crise d’une incroyable ampleur, a déclaré M. Paradis.

Jean Johnson, le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne se dit inquiet pour les francophones en milieu minoritaire. Photo : Radio-Canada

La FCFA interpelle le Comité

Le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), Jean Johnson, a offert un vibrant plaidoyer pour la francophonie. Invité à donner son point de vue sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles, il a profité de l’occasion pour demander aux membres du comité de se joindre la lutte pour la défense des droits des Franco-Ontariens.

Je vous exhorte à encourager vos chefs à faire des déclarations à cet effet et à parler d’une voix unique Jean Johnson