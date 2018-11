Un texte de Caroline Bourdua

Le ministère de l’Énergie et du Développement du Nord et des Mines explique la différence de 100 000 $ du fait qu’il avait fallu réparer ou remplacer des ponceaux et inonder davantage certains cours d’eau pour les franchir.

Le financement de chaque route est déterminé en fonction de sa longueur et de son achalandage.

Ainsi, les routes les plus utilisées par les camions lourds reçoivent davantage.

Sans ces liens terrestres fabriqués par l’homme, ces collectivités éloignées ne pourraient se rendre aux routes toutes saisons.

La plus grosse part du budget va à la route d’hiver Kimesskanamenow LP, à partir de Moosonee jusqu’à Attawapiskat, en passant par Fort Albany et Kaschechewan, avec 566 608 $.

Budget pour autres routes d’hiver : Moose Cree (Otter Rapids à Moose Factory/Moose Factory à Moosonee) 378 804 $

Fort Severn (jusqu’à la frontière Ontario près de Shamattawa au Manitoba 354 627 $

Neskantaga (jusqu’au chemin Pickle Lake nord) 339 900 $

Weenusk (jusqu’à Fort Severn) 303 100 $

Kingfisher Lake (jusqu’à l’intersection de la route 599) 279 760 $

Cat Lake (jusqu’à Pickle Lake) 266 728 $

Kasabonika Lake (jusqu’à Wawakapewin) 239 486 $

North Spirit Lake (jusqu’à la route toute saison Nungessor) 236 900 $

Marten Falls (jusqu’à Nakina) 212 170 $

L’annonce de financement a été faite mercredi lors de l’assemblée extraordinaire des Chiefs of Ontario, réunis à Toronto.

Les routes d’hiver fournissent des liens vitaux aux routes toutes saisons et facilitent le transport de marchandises essentielles comme la nourriture, les fournitures médicales et les matériaux de construction , a dit le ministre des Affaires autochtones Greg Rickford, dans un communiqué.