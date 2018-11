La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a reçu un signalement concernant une possible fraude envers des investisseurs et une page GoFundMe frauduleuse.

La GRC a déclaré que l’enquête initiale, menée notamment avec l’aide de la Financial and Consumer Affairs Authority de la Saskatchewan, a mené les agents sur la piste d’une fraude possible opérée sous le nom d’Aero Capital inc.

La police a alors découvert une page GoFundMe intitulée #PrayForHumboldt qui avait reçu près de 3800 $ de dons de la part de 35 donateurs aux États-Unis et au Canada. La page a depuis été fermée.

La GRC a arrête le suspect mardi. Il est accusé, entre autres, de fraude de plus de 5000 $ et de moins de 5000 $. Il est aussi accusé de possession de biens criminellement obtenus et d'un chef de recyclage des produits de la criminalité.

Les infractions présumées ont eu lieu entre le 9 mars 2017 et le 20 juin 2018, a précisé la police.

Andrij Olesiuk a comparu à la cour provinciale de Saskatoon mercredi et sera de retour devant le tribunal le 12 décembre.

Seize personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées lorsque l'autocar de l'équipe des Broncos de Humboldt est entré en collision avec une semi-remorque au nord de Tisdale.

Une page légitime de GoFundMe a recueilli plus de 15 millions de dollars pour les familles touchées.