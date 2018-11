Selon Abdoulkadir Selvi, journaliste au Hürriyet, la directrice de la CIA Gina Haspel a informé le mois dernier des responsables turcs qu'elle possédait cet enregistrement.

Interrogé à ce sujet, un responsable gouvernemental turc a dit ne disposer d'aucune information.

Selon les conclusions de la CIA, rapportées en fin de semaine dernière par le Washington Post, Mohammed ben Salmane a ordonné l'assassinat de Khashoggi.

Jamal Khashoggi a d’abord été un proche collaborateur de la famille royale et des services de renseignement avant de devenir un critique de la politique autoritaire du prince Mohammed ben Salmane Photo : Associated Press/Hasan Jamali

L'Arabie saoudite a fini par reconnaître la semaine dernière que le journaliste avait été tué et démembré le 2 octobre à l'intérieur du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, mais dément toute implication de MBS.

Dans ces conclusions, la CIA disait déjà s'appuyer sur un appel téléphonique entre le prince héritier et l'ambassadeur d'Arabie à Washington, Khalid ben Salmane.

« On parle d'un autre enregistrement », écrit Abdoulkadir Selvi. « On rapporte que le prince héritier a donné ordre de “faire taire Jamal Khashoggi au plus vite”. »

Donald Trump a estimé mardi que la CIA n'avait pas établi la responsabilité de Mohammed ben Salmane avec une certitude absolue et réaffirmé sa volonté de rester un « partenaire fiable » de l'Arabie saoudite.