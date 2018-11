Un texte d’Alain Rochefort

Le 22 novembre 1964, il avait fait -19,4 °C à l’aéroport Jean-Lesage, selon les données du météorologue pour Environnement Canada, Denis Thibodeau.

C'était il y a 54 ans. Le monde entier soulignait alors l'anniversaire du décès de John F. Kennedy, assassiné exactement un an plus tôt par Lee Harvey Oswald selon la version officielle. On se préoccupait alors davantage d'envoyer des fusées dans l'espace, que de réchauffement climatique.

Le mercure n'a jamais descendu aussi bas depuis cette belle époque que ce matin, alors qu'il indiquait -18,6 °C sur le coup de 7 h. La température ressentie était alors de -29.

« Ce n’est pas un record de froid pour le moment à Québec. Mais c’est possible que [le mercure] baisse plus bas aujourd’hui », souligne Denis Thibodeau.

Record de chaleur plus ancien

Nous sommes bien loin du 22 novembre 1953, alors qu’un record de chaleur avait été pulvérisé à Québec.

Les visiteurs qui débarquaient à l’aéroport Jean-Lesage, où le mercure indiquait 9,4 degrés, devaient d’ailleurs se demander s'ils s’étaient trompés de destination.

L’hiver bel et bien installé

À un mois de l’arrivée officielle de l’hiver, les optimistes qui espèrent encore voir la tendance s’inverser seront déçus.

J’oserais dire que l’hiver est bel et bien installé. Elle arrive bien avant le 21 décembre cette année. Denis Thibodeau, météorologue pour Environnement Canada

« Un petit redoux est prévu en début de la semaine prochaine avec un 1 et 2 degrés, mais il y aura de la neige, synonyme de l’hiver », conclut le météorologue.