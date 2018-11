Un texte de Julien Lecacheur

Mardi, le match des Islanders de Charlottetown contre les Mooseheads d'Halifax commençait mal. Les Néo-Écossais menaient 3 à 0 après un peu plus de 15 minutes de jeu. Mais les hommes de Jim Hulton ont su redresser la barre et trouver des ressources pour niveler la marque en début de 3e période. Ils se sont malgré tout inclinés par la marque de 4 à 3 en prolongation, à la suite d'un but de Benoit-Olivier Groulx des Mooseheads. Qu'à cela ne tienne, l'entraîneur adjoint, Guy Girouard était fier de ses joueurs.

On aurait dit qu'on avait une sorte de blocage contre Halifax. Ça fait plaisir de voir l'équipe remonter la pente. Ça montre aux joueurs qu'ils sont capables de rivaliser contre les meilleures équipes de la ligue. Guy Girouard, entraîneur adjoint des Islanders de Charlottetown

Guy Girouard regarde avec attention ses joueurs s'entraîner. Il attend beaucoup d'eux en fin de semaine. Photo : Julien Lecacheur

Même son de cloche chez les joueurs et le capitaine des Islanders, Pierre-Olivier Joseph : On a mal commencé la partie, mais nous avons su montrer beaucoup de caractère par la suite en remontant de la sorte. Il faut être satisfait de notre performance et transposer cet état d'esprit cette fin de semaine.

Trois matchs en 44 heures

Les Islanders auront besoin de caractère et d'énergie pour aborder cette longue fin de semaine. Rentrés à 3 h 30 dans la nuit de mardi à mercredi, les insulaires ont pu bénéficier d'un jour de repos avant de se remettre au travail jeudi matin. Un moyen de préserver les forces des joueurs, affirme Jim Hulton, l'entraîneur-chef des Islanders : Nous devons être intelligents avec notre énergie. On a accordé un jour complet de repos. Pour moi, le repos est plus important que tout. Il faudra être intelligent cette fin de semaine et utiliser au maximum tous les joueurs sur le banc.

Matthew Welsh sera devant le filet face aux Screaming Eagles du Cap-Breton et face au Drakkar de Baie-Comeau. Photo : Julien Lecacheur

Les insulaires auront fort à faire en peu de temps. Ils se rendront samedi à Bathurst pour affronter le Titan, puis ils recevront les Screaming Eagles du Cap-Breton, samedi soir, avant d'affronter le Drakkar de Baie-Comeau, dimanche après-midi. Même si la partie de dimanche s'annonce comme la plus difficile à jouer, pas question de prendre à la légère les deux autres rencontres.

Il ne faudra pas appréhender de manière différente ces trois matchs. On doit donner notre 100 % chaque partie. Il faudra partir avec une bonne mentalité vendredi à Bathurst et la conserver jusqu'à dimanche. Pierre-Olivier Joseph, capitaine des Islanders de Charlottetown

Pierre-Olivier Joseph est en grande forme, il a marqué 12 points lors des sept derniers matchs. Photo : Julien Lecacheur

Le message est similaire du côté de Guy Girouard qui s'attend à trois rencontres difficiles face à de bonnes formations : Il ne faudra pas prendre Bathurst à la légère. Ils viennent de changer d'entraîneur et de s'imposer 4 à 1 à Saint-Jean. Cap-Breton fait partie des favoris selon moi. Et même s'ils n'ont pas les résultats escomptés, ils sont actuellement en grande forme. Enfin Baie-Comeau, c'est l'une des puissances de la ligue. Ils nous avaient donné une bonne raclée chez eux (défaite 8 à 3 en octobre dernier). Alors on les attend avec impatience.

Keith Getson a marqué 22 points en 23 matchs cette saison. Photo : Julien Lecacheur

Un bon au classement ou un retour dans le rang ?

Les Islanders de Charlottetown sont actuellement 4e de l'Association Est avec 30 points, soit cinq points de retard sur Halifax et Baie-Comeau et dix sur Moncton. Une fin de semaine parfaite ponctuée de trois victoires pourrait leur permettre d'atteindre le haut du classement. Au contraire, plusieurs défaites pourraient avantager les équipes de Rimouski ou de Chicoutimi. Malgré tout, joueurs et entraîneurs ne regardent pas trop le classement.

Je ne m'attarde pas sur le classement à ce temps-ci de l'année. C'est bien trop tôt. Nous devons prioriser notre processus journalier visant à améliorer l'équipe. Avec mon expérience, la seule chose importante est d'être prêt pour les séries et d'y arriver en santé. Jim Hulton, entraîneur-chef des Islanders de Charlottetown

Jim Hulton donne les dernières consignes à ses joueurs avant une fin de semaine ponctuée de trois parties. Photo : Julien Lecacheur