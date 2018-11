Darrell James Morrison, âgé de 46 ans, était l’un des premiers répondants à l'endroit où est survenue une collision entre deux semi-remorques, à environ 20 km au nord de Rosetown sur la route 4, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le pompier du Service d’incendie de Rosetown a été frappé par une semi-remorque qui passait près du lieu de l'accident. « Ses collègues sur place ont tenté de lui sauver la vie, puis il a été transporté à l’Hôpital de Rosetown, où il est décédé peu après », a déclaré la GRC dans un communiqué de presse.

Un brouillard épais et de la glace ont été signalés dans la région, située à environ 115 kilomètres au sud-ouest de Saskatoon.

Les conducteurs des deux véhicules n'ont pas été blessés lors de la collision. Les enquêteurs ont déterminé que l’un des semi-remorques tournait en direction nord pour emprunter la route 4 lorsqu’il a été heurté par l'autre semi-remorque qui roulait en direction sud sur la route 4.

Ému, le président de l’Association des pompiers volontaires de la Saskatchewan, Doug Lapchuk, a rappelé aux conducteurs de faire preuve d'une extrême prudence en passant près des équipes d'urgence.

Quand vous conduisez, regardez ce que vous faîtes. Il y a des gens qui méritent de pouvoir rentrer chez eux après avoir été appelés [sur les lieux d'un accident]. Doug Lapchuk, président de l’Association des pompiers volontaires de la Saskatchewan

« Si seulement les gens pouvaient apprendre à être un peu plus patients et tolérants pour se rendre compte que des vies sont en jeu. Ce sont des gens de votre quartier qui ont choisi de sortir aider quelqu'un d'autre », a déploré Doug Lapchuk.

Le maire de Rosetown, Adam Krieser, a déclaré que la ville était sous le choc après la tragédie. « Ça semble tellement plus tragique quand ça arrive à des personnes qui foncent vers des feux. Quand on est dans le pétrin quelque part, ce sont généralement les premiers à nous venir en aide », dit-il.

Le maire a adressé toutes ses pensées et ses prières à la famille de Darrell James Morrison et à la communauté des pompiers. « Ils font le travail en tant que volontaires pour venir en aide aux autres et c'est indescriptible de voir quelqu'un en payer le prix alors qu'il est en service », a-t-il déclaré.