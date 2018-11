Ils ont des connaissances, ils sont passionnés et ils ont des idées qui valent la peine d'être écoutées , assure M. Dewar en entrevue à CBC. Ça m'inspire beaucoup en ce moment.

Il y a quelques mois, après avoir révélé qu'il souffrait d'un cancer du cerveau, un glioblastome, l'ex-député a fondé Youth Action Now, une initiative visant à encadrer de jeunes militants.

Je crois que les idées que les jeunes ont - leur puissance déchaînée - n'a pas été canalisée. Or, c'est notre meilleure ressource naturelle , juge-t-il.

Paul Dewar n'est pas seul à être convaincu du pouvoir de la jeunesse.

Le fondateur et PDG de Shopify, Toby Lütke, et son épouse, Fiona McKean, s'engagent à verser un montant équivalent à tout don versé à Youth Action Now jusqu'à la fin de l'année, et ce jusqu'à hauteur de 100 000 $.

L'annonce de cet engagement sera faite jeudi soir à l'école secondaire pour adultes de la rue Rochester à Ottawa.

La militante écologiste Rachel Parent fera aussi une apparition lors de cet événement. Le lendemain, les participants pourront rencontrer les parents et d'autres jeunes leaders lors d'ateliers.

Un « cadeau »

Paul Dewar croit que son diagnostic de cancer en phase terminale a été par certains égards un cadeau.

Son épouse, Julia Sneyd, a expliqué que, même si, au début, ils n'y avaient pas pensé, la famille tente maintenant de voir les choses sous cet angle.

C'est un cadeau parce que nous avons été en mesure de dire tout ce que nous voulions dire , a-t-elle ajouté. Nous avons dansé, nous avons ri, nous avons pleuré. Toutes les choses que vous faites pour passer à travers la journée.

Plus récemment, Julia Sneyd a fait danser son mari sur la chanson Mandolin Rain de Bruce Hornsby, dans l'allée d'une épicerie.

Paul Dewar et Julia Sneyd ont célébré leur 25e anniversaire de mariage en juin dernier.

Dans les mauvais jours, il trouve du réconfort auprès de son épouse et leurs deux fils, maintenant âgés de 23 et 20 ans. Chaque soir avant de se coucher, Dewar dit à sa femme à quel point elle et ses enfants sont incroyables.