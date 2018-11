C'est ce qu'a confirmé le PDG du Centre de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Marc Fortin, mercredi soir, à l'assemblée publique du conseil d'administration.

Pour Marc Fortin, cela implique que le gouvernement autorise son organisation à faire un déficit d'environ 13 millions et demi de dollars cette année.

[Le ministère] accepte ça pour cette année, note Marc Fortin. Donc, il n'y aura pas de coupures, de rationalisation, donc, c'est déjà « canné » pour notre planification budgétaire. Cependant, pour l'année qui suit, ils nous ont demandé de mettre à jour le plan de retour à l'équilibre budgétaire et de voir ce que l'on peut faire.

La ministre de la Santé, Danielle McCann. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Le PDG du CISSS de la Côte-Nord indique toutefois que son organisation discute avec le ministère de la Santé de l'ampleur des réductions de dépenses pour les prochaines années.

Embauche de coordonnateurs

Le CISSS de la Côte-Nord a recruté 5 coordonnateurs de territoires afin que des décisions soient prises davantage dans des points de services isolés.

Ces coordonnateurs de territoires sont basés en Minganie, à Fermont, en Basse et en Haute-Côte-Nord, ainsi qu'à Port-Cartier.

L'embauche des coordonnateurs représente une évolution positive de la structure du CISSS, selon Marc Fortin.

L'hôpital de Havre-Saint-Pierre Photo : Radio-Canada

Ils vont travailler de pair avec leurs « cogestionnaires » médicaux pour faciliter la prise de décisions quotidiennes, souligne Marc Fortin. On est bien contents. C'est l'évolution de la structure au cours des années. Vous savez, la structure qui avait été imposée par le ministère au départ, on a bien vu qu'il y avait plein de ratés avec ça.

Participation à la mission de recrutement en France

Le PDG du CISSS de la Côte-Nord a fait valoir les efforts déployés par son organisation pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, mercredi, lors de la séance publique du conseil d'administration.

Marc Fortin a rappelé qu'une employée du CISSS, Nancy Boudreault, se rendra à Paris avec une délégation de Recrutement Santé Québec afin de participer à des activités pour embaucher du personnel, du 26 novembre au 7 décembre.

Le président-directeur général du CISSS de la Côte-Nord, Marc Fortin. Photo : Radio-Canada/Olivier Roy-Martin

Vous savez, nous, nos besoins sont grands, rappelle Marc Fortin. On veut aller chercher quarante infirmières, une trentaine de préposés aux bénéficiaires. On veut les accueillir et les retenir, donc, il y a tout un travail à faire.

Par ailleurs, Marc Fortin a également évoqué une nouvelle approche : « une nouvelle approche de recrutement complètement renouvelée, moderne, novatrice ».

Marc Fortin s'est contenté de convier les journalistes pour le dévoilement de cette nouvelle approche, le 3 décembre.

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin