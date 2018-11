Née au Canada, Tami Neilson a immigré en Nouvelle-Zélande il y a une douzaine d’années pour l’amour d’un homme, mais elle retrouve rapidement ses repères quand elle revient dans le pays qui l’a vu naître.

« Cela fait 72 heures que je suis au Canada et j’ai déjà mangé ma ration de timbits et deux fois de la poutine, a-t-elle dit à la foule, en guise d’introduction, mercredi, à l’Astral. En fait, j’ai eu besoin d’aide pour entrer dans ma robe ce soir. Je devrais cesser de manger de la poutine… »

L’humour plein d’autodérision de Neilson n’a d’égal que sa fougue communicative et sa voix qui peut déplacer des montagnes.

Dans la salle de la rue Sainte-Catherine où l’odeur de la bouffe donnait des allures de Blue Note (New York) à la pièce, le trio de chansons d’ouverture a démontré le large spectre musical de la chanteuse : la pop swing de Miss Jones (l’hommage de Tami Neilson à la regrettée Sharon Jones), la sensuelle Devil In a Dress, ainsi que Walk (Back To Your Arms) et ses effluves rétro. Toutes irrésistibles dans leur genre.

Au menu, plus de la moitié des chansons de SASSAFRASS! (2018), les autres étant tirées de Don’t Be Afraid (2015) et Dynamite! (2014), où se côtoient country et rockabilly (Lovely, Who Hoo).

Quand elle rugit comme elle le fait durant Come Over, Tami Neilson a tout d’une Wanda Jackson, cri primal en moins. Quand elle interprète Cry Over You sur une mélodie belle à pleurer, les comparaisons avec Patsy Cline s’imposent d’emblée. Et quand elle verse dans une interprétation plus soul, comme avec Good Man, écrite pour son mari, l’ombre d’Amy Winehouse n’est pas loin. Il y a de la puissance, de l’âme et de la flexibilité à revendre dans cette voix.

Neilson a beau être expatriée depuis plus d’une décennie, on a l’impression de tout connaître de sa vie. Cela tient beaucoup à ses enchaînements révélateurs des genèses de ses chansons. Ainsi, Good Man, pour son mari; One Tought of You, pour son père décédé; Diamond Ring, pour sa mère; A Woman’s Pain, pour sa grand-mère et toutes les femmes résilientes; et Texas, sauf erreur, pour ses fils. Le tour de chant devient aussi un tour d’horizon familial. Bien ficelé.

Parfois, c’est aussi la vie de tournée qui prend le dessus. En présentant Manitoba Sunrise at Motel 6, une jolie chanson à saveur country, Neilson a rappelé qu’elle l’avait composé dans un Motel 6 au Manitoba « lors d’une tournée canadienne au mois de février. Qu’est-ce que je faisais là? C’est l’été, en février, en Nouvelle-Zélande! »

Elle a aussi fait savoir que les dirigeants des Motel 6 au Canada lui ont fait parvenir un petit mot après la parution de la chanson pour lui indiquer que, désormais, elle pouvait séjourner gratuitement dans leur chaîne.

« Pourquoi je n’ai pas composé la chanson avec Hilton? Oh, well… On apprend chaque jour. »

Toutes griffes dehors

Sous son extérieur jovial, Neilson peut, aussi, être mordante.

Ainsi, elle dédie Smoking Gun au producteur de cinéma déchu Harvey Weinstein, chanson qui est d’ailleurs inspirée de sa chute : « Well, you can run, boy, but you can’t hide. The judgment day has finally come for the man who hold the smoking gun ».

Parfois, Neilson fait du révisionnisme de bon aloi. Au terme d’une explosive interprétation de It’s a Man’s Man’s World de James Brown, elle s’interrompt une seconde pour dire « Monsieur Brown a laissé quelques affaires de côté » et elle ajoute illico un couplet de son cru où elle cite les grandes réalisations des femmes. Très réussi.

Et puis, elle évoque les commentaires à son endroit quand elle a fait sa première tournée en laissant ses deux jeunes enfants à la garde de leur père.

« Cela m’a chicoté quelque temps et puis je me suis couché un soir pour me réveiller quarantenaire le lendemain. Et là, miracle, je me fichais complètement de ce que les autres disaient de moi. J’ai d’ailleurs écrit une chanson sur le sujet… »

Et Neilson d’enchaîner avec la bombe Stay Outta My Business qui n’a été surpassée en puissance brute que par Holy Moses et sa ligne de guitare digne des Black Keys. Neilson, son frère Jay (basse), le guitariste Brett Adams et leur batteur avaient beau se débattre comme des diables dans l’eau bénite, dieu que j’aurais pris ces deux chansons avec des choristes.

Peut-être la prochaine fois. Et, qui sait, ça ne serait tarder. Neilson a présenté deux chansons pas encore enregistrées, mercredi.

Big Boss Mama était dynamitée au possible et You Were Mine a tout déchiré dans l’Astral. Quelle voix! Vu que Neilson est de retour en studio dans les prochaines semaines, il n’est pas dit qu’elle ne nous gratifiera pas d’une sixième présence à Montréal en trois ans en 2019.

Ou peut-être, d’une autre tournée québécoise, comme elle l’a fait à l’automne 2017. Peu importe, nous y serons.