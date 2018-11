Un texte de Louis Gagné

Environ 150 personnes ont assisté mercredi soir à la seule séance de consultation publique portant sur les modifications réglementaires proposées par la Ville pour permettre au projet d’aller de l’avant.

Ces modifications visent notamment à autoriser le Groupe Dallaire à construire une tour de 65 étages sur le boulevard Laurier, alors que programme particulier d’urbanisme (PPU) du plateau centre de Sainte-Foy limite la hauteur des bâtiments à 29 étages.

Plusieurs intervenants invités à prendre la parole ont rappelé que le PPU avait été adopté à la suite d’un processus de consultation démocratique au cours duquel les citoyens ont fait « plusieurs concessions ».

« Ce projet et cette réglementation vont à l'encontre du PPU et de toute démarche de planification, a dénoncé l’avocat et ancien candidat à la chefferie de Démocratie Québec, François Marchand. C'est une réglementation pour un seul projet, pour un seul terrain, pour un seul promoteur. C'est ce qu'on appelle du spot zoning. »

Ça met en danger tout le processus de démocratie, de participation des citoyens à l'élaboration d'une politique de planification avec de bons critères d'aménagement. François Marchand

Pas de légitimité

Mireille Bonin a abondé dans le même sens. Selon elle, les modifications réglementaires de la Ville de Québec ont été faites « sur mesure » pour le projet du Groupe Dallaire.

« C’est la privatisation de l’aménagement du territoire qui prévaut à Québec », a lancé l’opposante.

Mireille Bonin dit assister à la « privatisation de l’aménagement du territoire » à la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Mme Bonin a ajouté le projet du Phare n’avait pas de légitimité puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune campagne électorale.

Ça n’a jamais été amené en élection […] On n’en a pas entendu parler avant que ça soit dans les médias, après que la décision ait déjà été prise. Mireille Bonin

Comme cela avait été le cas lors des séances d’information tenues par la Ville de Québec le mois dernier, une grande majorité d’intervenants se sont prononcés contre le projet.

Les élus « à l’écoute »

La vice-présidente du comité exécutif à la Ville de Québec, Marie-Josée Savard, a dit être à l’écoute de leurs préoccupations.

Elle a toutefois précisé qu’aucun projet ne faisait l’unanimité et que les élus devaient prendre des décisions pour l’ensemble de la municipalité, quitte à faire des mécontents.

« On doit prendre des décisions pour une ville. Ce projet-là, on l’a trouvé intéressant et c’est la raison pour laquelle on a continué à aller de l’avant. On trouvait sa mixité intéressante, on trouvait son architecture intéressante puis on trouvait le projet globalement intéressant », a expliqué Mme Savard.