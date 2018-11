La dirigeante politique compte poursuivre son rôle de députée de Whitehorse-Centre à l'Assemblée législative.

En décembre dernier, Liz Hanson avait pris une pause de ses fonctions comme leader pour des raisons familiales. La députée Kate White avait assumé le rôle de chef du NPD.

Le caucus néo-démocrate du Yukon est composé de deux députées depuis les élections de 2016 qui avaient fait perdre quatre sièges au parti.

Dans un communiqué, Liz Hanson déclare vouloir insuffler par son départ une nouvelle énergie au parti.

Liz Hanson, chef du Nouveau Parti démocratique au Yukon, a mené le parti lors des élections de 2011 et 2016. Photo : Claudiane Samson/Radio-Canada

Le candidat néo-démocrate aux dernières élections, André Bourcier, affirme que la nouvelle n'étonne pas les membres de la formation politique qui toutefois continuaient d'appuyer leur chef.

Quand on n'est pas élu au gouvernement, on [se] remet toujours en question. Ce n'est donc pas une surprise, mais d'un autre côté je dois avouer que je suis un peu triste parce que c'est une personne très capable. Demain, on va être triste et ensuite on va regarder quel sera l'avenir avec enthousiasme. André Bourcier, candidat néo-démocrate aux élections de 2016

Le militant de longue date Frédéric Nolet n'est pas non plus surpris,mais se dit peiné. La décision, insiste-t-il, vient de Mme Hanson et n'est pas le résultat d'un vote interne.

Je pense que Liz apportait une excellente contribution au débat public. Elle va rester tout de même encore comme députée donc ce n'est pas fini, mais elle avait ce côté-là de politique publique qui manque quand même dans nos débats politiques actuels. Frédéric Nolet, militant au NPD

Frédéric Nolet ajoute que la réputation selon laquelle Liz Hanson était plutôt « froide » de nature ne correspond en rien à la personne qu'elle est, au contraire, dit-il.

Liz Hanson est devenue chef après le décès de son prédécesseur Todd Hardy des suites d'une leucémie. Elle avait également pris sa succession à titre de députée de Whitehorse-Centre.

La date pour la course à la chefferie n'a pas encore été déterminée.