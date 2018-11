La semaine dernière, les chefs des 45 Premières Nations de l’Alberta se sont prononcés de manière unanime en faveur de ce projet de loi du gouvernement libéral, selon Marlene Poitras, la chef régionale des Premières Nations de l'Alberta.

Marlene Poitras est la nouvelle chef régionale des Premières Nations de l'Alberta. Photo : Marlene Poitras

Selon elle, ces Autochtones soutiennent ce projet de loi, parce qu’il leur permettrait d’avoir leur mot à dire au sujet des projets énergétiques majeurs endossés par le gouvernement fédéral.

« C’est d’avoir les Premières Nations à la table [des discussions], dit-elle. Les Premières Nations doivent faire partie de ces conversations. »

Le projet de loi C-69 est présentement à l’étude par le Sénat. Des membres du gouvernement de l’Alberta s’opposent à cette initiative, parce qu’elle compliquerait la construction de pipelines.

« Alors qu’on va de l’avant, il faut s’assurer qu’on ne rende pas ça encore plus difficile », a dit Rachel Notley, la première ministre de l’Alberta, lundi. « C’est ce que notre gouvernement essaie de dire au sujet du projet de loi C-69. »

Mais d’autres, comme la Première Nation crie de Mikisew, située au nord de Fort McMurray, aimeraient que ce projet de loi aille encore plus loin. Par exemple, en obligeant les projets de sables bitumineux de la province à être revus par le fédéral avant de pouvoir aller de l’avant.

Dans un communiqué envoyé par courriel à CBC, la ministre albertaine de l’Environnement, Shannon Phillips, indique que les peuples autochtones ont leur mot à dire au sujet des projets de développement qui affectent leurs droits, tels que définis dans les traités avec le fédéral.

« Par contre, on pense que les projets de sables bitumineux in situ doivent déjà réussir des études environnementales rigoureuses en Alberta -- des études qui n’ont pas besoin d’être dupliquées par le gouvernement fédéral », écrit-elle.

« Il est clair que certaines Premières Nations et certaines communautés métisses ont des inquiétudes et on va continuer à interagir avec eux à ce sujet. »