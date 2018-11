D'après le reportage de Jean-Louis Bordeleau

Jonatan Julien et son équipe estiment qu'un mois et demi à peine après les élections provinciales, il est trop tôt pour annoncer la suite du Plan Nord ou son abolition.

Par contre, les acteurs de l'industrie ont des demandes bien fermes. La grande entreprise exploitant le fer veut l'appui du gouvernement pour réaliser la livraison du gaz naturel sur la Côte-Nord.