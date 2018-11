On parle d’enjeux compliqués, puis cette année, l’enjeu, c’est vraiment comment fonctionne le conseil, les [comités] pléniers, les comités et commissions , a expliqué le maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Parmi les points les plus importants au menu pour les conseillers : les réunions à huis clos. Et comble de l’ironie, le lac-à-l’épaule se fera derrière des portes closes.

À quel moment il y en a, des huis clos, à quel moment il n’y en a pas et en vertu de quoi il n’y en pas? Il y a une espèce de nettoyage à faire, puis il faut qu’on s’entende sur certaines pratiques pour ne pas que chaque fois qu’il y en a, ça redevienne une crise , a souligné le magistrat en ajoutant qu’il croyait en l’utilité des discussions à huis clos.

Ce ne sont toutefois pas tous les élus qui sont aussi favorables aux réunions à l’abri des caméras.

Je comprends que certaines rencontres doivent être faites à huis clos pour un respect d’un paquet de facteurs [...], mais j’ai hâte qu’on clarifie ça , a souhaité Louise Boudrias, conseillère pour le district du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond.