« Alors, quel est ton pari? On annonce la date d’un retour à l’équilibre budgétaire ou pas », me lançait à la blague un libéral la semaine dernière, quand je cherchais à savoir ce qu’on retrouverait dans la mise à jour économique du ministre des Finances.

Je n’avais pas risqué grand-chose en pariant que non. Et comme de fait, dans le document qu’il a déposé mercredi, Bill Morneau ne prévoit pas de retour à l’encre noire. Selon les chiffres qu’il vient de dévoiler, en 2023-2024 – soit à la fin d’un éventuel deuxième mandat libéral – le déficit s’établira à 11,4 milliards.

Sans surprise, les conservateurs se sont offusqués que le budget, selon le plan libéral, ne s’équilibrera « jamais ».

S’il avait voulu leur clouer le bec, le ministre Morneau aurait bien sûr pu s’arranger pour arriver au déficit zéro dans un horizon de cinq ans.

Mais pourquoi faire? Les troupes libérales préfèrent saisir l’arme que brandissent les conservateurs et la retourner contre eux.

Et c’est ce qu’ils ont fait. Dans son discours à la Chambre des communes pour présenter son énoncé, M. Morneau a fait deux attaques partisanes. Les deux précisément sur la question du déficit.

« Lorsque les députés de l’opposition réclament l’élimination du déficit en employant des mesures agressives, ils entendent par-là de dures compressions dans les services… des compressions qui mèneraient à une vie plus difficile pour les gens et les familles », a-t-il lancé.

En d’autres mots : si vous votez conservateurs, attendez-vous à des coupes douloureuses.

Pour sa deuxième attaque, Bill Morneau s’est servi des entreprises pour asséner son coup : « Nous aurions pu faire la sourde oreille aux préoccupations des dirigeants d’entreprise et décider de ne pas réaliser les investissements et les changements qui font partie de l’énoncé économique d’automne, et nous nous retrouverions ainsi avec un déficit plus bas. Une telle réaction ne serait ni rationnelle ni responsable », a-t-il plaidé.

Pousser plus loin la stratégie de 2015

En 2015, les libéraux avaient dépassé les néo-démocrates par la gauche en promettant un déficit « modeste » de 10 milliards, alors que Thomas Mulcair prônait, comme Stephen Harper, un budget équilibré. À l’époque, Justin Trudeau planifiait toutefois éliminer les déficits à l’intérieur d’un mandat.

Avec sa mise à jour économique, le gouvernement Trudeau va encore plus loin. Il tente de démontrer aux électeurs que le déficit zéro – même en temps d’embellie économique – n’est ni nécessaire, ni même souhaitable… pour autant que le radio dette/PIB diminue, même si c’est moins vite que prévu.

Les électeurs se laisseront-ils convaincre?

Tant que l’économie va bien, que les Canadiens ont un emploi et de l’argent dans leurs poches, les citoyens pourraient bien se rendre aux arguments des libéraux.

Mais si une récession survient et que le déficit s’emballe, il y a fort à parier que cette fois, ce sont les conservateurs qui feront le plein de munitions.