Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Lévis a dévoilé jeudi soir son nouveau positionnement stratégique pour faire « rayonner le territoire au-delà de ses frontières ».

« On est rendu à une étape de notre développement où on peut aller chercher des promoteurs au-delà de notre territoire », s’est réjoui le maire Gilles Lehouillier lors du dévoilement effectué en grande pompe au Centre des congrès et d’expositions.

Lévis fait les choses en grand pour le dévoilement de son nouveau positionnement stratégique « Vivez le courant Lévis ».

La Ville a investi 125 000 dollars pour développer cette stratégie. L’objectif est d’être plus attractif auprès des travailleurs, des immigrants et des jeunes familles, mais aussi d’inciter les secteurs industriels et technologiques, le tourisme d’affaires et les commerces à investir à Lévis.

Une croissance déjà soutenue

Gilles Lehouillier rappelle que 1600 nouvelles unités d’habitations se sont construites à Lévis, ce qui au-delà des prévisions du Schéma d’aménagement et de développement de la Ville qui avait évaluait à 800 le nombre de nouvelles résidences supplémentaires chaque année.

Malgré cette croissance, le maire explique que cette stratégie devient essentielle étant donné que « l’emploi croît à un rythme plus élevé que la population. »

On veut aller chercher un équilibre. Plus on va attirer de jeunes familles chez nous plus on va attirer un bassin de main-d’œuvre. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Plus de 7 000 emplois restent à combler sur le territoire de Lévis.

« Les outils qu’on va donner c’est clair que ça va être des moyens incitatifs extraordinaires pour accompagner les promoteurs », assure le maire.

Un montant de 300 000 dollars sera déboursé annuellement pour promouvoir la stratégie au cours des cinq prochaines années.