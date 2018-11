L'équipe a profité de l'occasion pour annoncer le retour de l'entraîneur-chef Martin Pouliot à la barre de l'équipe pour les quatre prochaines saisons, lui qui est arrivé à l'été 2016.

J'ai regardé les différentes avenues pour ce qui serait le mieux pour moi puis j'en venais toujours à la conclusion que [...] la plus belle place à coacher au baseball junior [c'est ici] , explique l’entraîneur-chef.

Après une saison 2018 remarquable où l'équipe régionale a remporté un premier titre de division en plus de deux décennies, les Voyageurs entament un cycle de reconstruction qui pourrait durer deux ans.

C'est pourquoi l'entraîneur souhaitait être là jusqu'en 2022 dans l'espoir de diriger une équipe aspirante.

L'organisation des Voyageurs a rencontré les médias mardi. Photo : Radio-Canada

Même si l'équipe saguenéenne attire les meilleures foules, son influence est encore mineure au sein de la Ligue de baseball junior élite du Québec .

La direction de l'équipe espère que son entraîneur expérimenté et ses demandes pour une meilleure parité seront enfin entendues par les décideurs du circuit.

Les interventions que Martin fait souvent et qu'on fait souvent au bureau des gouverneurs, on commence à être plus écouté. Comme Martin disait, il y a Coaticook, Granby, il y a bien des équipes qui sont comme nous autres, ils ne parlent pas plus. Tandis que nous autres, on s'ouvre la trappe un petit peu plus , souligne Guy Hébert, vice-président des Voyageurs.

La Coupe Stanley à Saguenay

Martin Pouliot aura d'ailleurs un cadeau très spécial pour les amateurs de sport de la région cette fin de semaine.

L’entraîneur-chef qui est également dépisteur pour les Capitals de Washington dans la LNH, apportera la Coupe Stanley à Saguenay.

La Coupe Stanley exposée au Temple de la renommée du hockey. Photo : Getty Images/Bruce Bennett

La population pourra gratuitement voir en personne le prestigieux trophée dimanche soir à l'hôtel le Montagnais.

D’après le reportage de Frédéric Tremblay