Un texte de Philippe Leblanc

« La minute qu'on a entendu que le projet était coupé, il y avait des "posts" partout sur mon SnapChat, explique l'élève de 12e année Jordy Running, des "posts" de plein d'amis qui disaient que c'était pas juste. »

Hero Aiken, étudiante de 11e année, entrera à l'université dans deux ans, au moment même où l'Université de l'Ontario français devait accueillir les étudiants. Les compressions la touchent déjà personnellement. Elle rêvait de poursuivre ses études en biologie à Toronto, elle rêvait de fréquenter la première université francophone de la province.

J'avais comme un plan concret. C'est ça que je voulais faire. Je voulais aller à cette université. Puis là, je n'ai rien. Je n'ai plus d'idée. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Hero Aiken, étudiante de 11e année

Le gouvernement Ford justifie sa décision d'annuler le projet de l'Université de l'Ontario français en affirmant qu'une dizaine d'établissements bilingues de la province offrent déjà plus de 300 cours en français. Vivre en français, c'est de pouvoir suivre des cours dans sa langue, mais aussi de pouvoir avoir accès à de l'aide et à du soutien académique en français.

« Même à l'intérieur de l'université, on aurait de l'appui des professeurs en français ou des programmes sociaux, des options en français », affirme Hero.

« Ce n'est pas tout le monde qui a une famille francophone, enchaîne Jordy. Moi, je suis francophile. Mes parents ne parlent pas français du tout. Avoir des ressources en français, ça aide beaucoup les personnes comme moi qui veulent continuer leurs études en français. »

Si je n'ai pas une école francophone à fréquenter, je vais perdre ma langue. Jordy Running, étudiante de 12e année

Hero Aiken, étudiante de 11e année, et un de ses enseignants Photo : Radio-Canada

L'abolition du Commissariat aux services en français de l'Ontario et l'annulation du projet de l'université francophone visent à réduire les dépenses du gouvernement, insiste le gouvernement Ford qui rappelle depuis jeudi dernier qu'il doit composer avec un déficit de 15 milliards de dollars légué par l'ancien gouvernement libéral de Kathleen Wynne.

C'est pas juste un budget, c'est pas juste de l'argent. C'est notre culture, c'est notre futur. Hero Aiken

« C'est triste de voir qu'ils ne priorisent pas notre éducation, continue Audrey-Anne Lafrance, une élève de 12e année. Selon moi, l'éducation c'est la base. C'est ça qui t'amène à avoir un avenir, et ils nous enlèvent ça. »

Hero Aiken ajoute que vivre en français n'est déjà pas facile en Ontario.

« Lorsqu'on fait des compétitions et qu'on veut des instructions en français, il faut faire une demande spéciale. On ne nous donne pas les mêmes droits de base. »

Ces élèves de Kingston se sentent aussi incomprises de leurs amis anglophones.

« La plus grande partie de la population ne parle pas de ces compressions, soutient Jordy. Les anglophones sont comme : "Too bad, so sad". Non, on a vraiment besoin de l'appui de tout le monde. »

Audrey-Anne et Jordy iront à l'Université d'Ottawa l'an prochain. Hero, elle, réévalue toutes ses options pour dans deux ans. Elles n'ont que 16 et 17 ans, mais elles affirment poursuivre ce combat pour obtenir une première université francophone en Ontario afin d'aider les plus jeunes.