Un texte de Frédéric Wolf

Plus de 1500 bateaux et 5000 pêcheurs jetteront leurs casiers dans les zones 33 et 34, qui s'étendent du comté de Digby à celui d’Halifax.

Le capitaine Hubert Saulnier, vétéran pêcheur de homard et membre de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UMP), est optimiste à quelques heures du début d’une nouvelle saison. La pêche était bonne les dernières années , souligne-t-il. Ça va être une année favorable.

Des bateaux quittent West Dover, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

Aux premiers jours de la pêche hivernale l’an dernier, les prix du homard se situaient aux environs de 5,75 $ la livre.

À Digby lorsque ça a ouvert trois semaines passées, ils ont eu jusqu'à 8 $, et puis à Grand Manan 7,50 $. Ça fait que nous autres, c’est plus de bateaux, mais on a été dit qu'on aurait 6 $ ou plus , indique M. Saulnier. Les pêcheurs sont contents d'entendre ça.

Un coup de main de Donald Trump

En Nouvelle-Écosse, les exportations vers le marché chinois sont en pleine effervescence depuis quelques années, et une guerre commerciale vient accentuer la tendance. Voilà que les pêcheurs des Maritimes reçoivent un coup de main du président américain Donald Trump, dont l’administration a annoncé l’été dernier d’importants tarifs douaniers sur les importations américaines.

Hubert Saulnier. Photo : Radio-Canada/CBC

Ça a aidé beaucoup, beaucoup, notre industrie , dit Hubert Saulnier, parce que là, la Chine [ne] veut plus en acheter des Américains, ils veulent en acheter des Canadiens.

C'est une grosse différence , remarque-t-il.

La Chine, un marché qui continue de croître

M. Saulnier prévient que les industries occidentales profitent parfois d’un effet de mode temporaire en Asie. La demande augmente rapidement lorsqu’un public découvre une nouveauté, mais il n'est pas rare qu'il s'en désintéresse peu après.

Les consommateurs chinois prennent des intérêts spéciaux toutes les Fêtes , illustre M. Saulnier, avant d’ajouter qu’il y a lieu dans ce cas-ci d’afficher un optimisme prudent.

Cette année ils en veulent encore plus. Ça fait qu'on dirait que ça va peut-être durer , dit Hubert Saulnier. Ça paraît favorable que ça va durer parce que la demande, encore là, a pas slacké du tout, ça a augmenté.

Le homard vivant est ce qui intéresse le marché chinois. Si la qualité [du homard] est la même chose comme l'an dernier, ça sera correct , prédit M. Saulnier, qui ajoute que pour 75 % des homards, la qualité est bonne assez pour shipper à la Chine, en Asie et partout ailleurs.

Par ailleurs, l’ancien vice-président de l’Union des pêcheurs des Maritimes se réjouit qu’il semble y avoir au gouvernement fédéral une réelle volonté d’investir dans la pêche au homard.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement fédéral annonçait un octroi de 18 millions de dollars, et celui de la Nouvelle-Écosse un octroi de 5 millions, pour améliorer les installations de fret à l'aéroport international Stanfield d'Halifax, de façon à entre autres faciliter l'exportation des fruits de mer frais vers la Chine et l'Europe.

Ottawa aime ça si les pêcheurs, ou quelqu’un, font de l’argent parce qu’ils reçoivent plus de taxes aussi , remarque M. Saulnier.

Pour les pêcheurs, il ne reste qu’à espérer que la météo soit favorable lundi prochain. La saison de pêche au homard dans les zones 33 et 34 se déroule jusqu'au 31 mai.