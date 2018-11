Un texte de Louis Gagné

« On [va] prendre les mesures nécessaires pour atténuer le plus possible les irritants que ça peut occasionner pour les conducteurs pendant les chantiers », a déclaré mercredi la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.

Elle a prévenu que le réaménagement de la tête des ponts irait de l’avant coûte que coûte, même si les travaux doivent avoir lieu en même temps que ceux associés au projet du Phare.

« C'est un dossier qui traîne depuis tellement longtemps qu'on n'a pas le choix. Nous, c'est un engagement qu'on a pris », a rappelé la ministre.

La ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault Photo : Radio-Canada

Alors que des voix s’élèvent pour critiquer la décision de la Ville de Québec de réaménager les axes routiers dans le secteur de Sainte-Foy en fonction du projet du Phare, Geneviève Guilbault a indiqué qu’elle ne s’immiscerait pas dans le débat.

Je ne me mêlerai pas d'un projet qui est privé et pour lequel il y a eu des discussions entre le promoteur et la Ville. Geneviève Guilbault, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cauchemar » appréhendé

Plus tôt mercredi, Démocratie Québec a interpellé le gouvernement Legault afin qu’il suspende le projet du Phare. Le conseiller Jean Rousseau estime qu’il faut d’abord régler les problèmes de circulation à la tête des ponts.

« Si nous ne prenons pas le temps de réfléchir aux aménagements qui s’en viennent, nous allons nous diriger tout droit vers un échangeur Turcot. C’est-à-dire un cauchemar pour la circulation automobile pour les dix prochaines années », a lancé l’élu municipal.

La sortie de Jean Rousseau survient au moment où la Ville de Québec tient mercredi soir la seule séance de consultation liée au projet du Phare. La Ville va présenter ses propositions de modifications réglementaires.

Les citoyens sont invités à poser des questions et formuler des commentaires. La séance a lieu à 19 h à l’édifice Andrée-P.-Boucher, sur la route de l’Église.