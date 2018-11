Un texte de Simon-Pierre Poulin

En Alberta, aucune loi ne prévoit encore comment diviser les biens des conjoints de fait lors d'une séparation. L’essence du nouveau texte législatif est donc d’effacer les différences dans le traitement juridique des couples mariés et non mariés, accordant aux conjoints de fait albertains des droits similaires à ceux de la Colombie-Britannique et du Québec.

De nombreux couples en union libre pensent avoir les mêmes droits juridiques que les personnes mariées, mais ce n’est pas le cas. À la fin de leur relation, le partage des biens est laborieux, long, coûteux et hautement imprévisible. Ce projet de loi changera cela. Laurie Allen, avocate, Allen Hryniuk

En cas de séparation, « les partenaires interdépendants » auraient désormais le droit de se tourner vers les tribunaux albertains pour demander une division de leurs biens, exactement comme le ferait des personnes qui étaient mariées.

Les tribunaux devraient aussi reconnaître les contrats signés entre les conjoints de fait qui prévoient la façon dont ils souhaitent disposer de leurs biens en cas de séparation. Les conditions de validité d’un tel contrat seront les mêmes que pour un couple marié qui convient d’un tel arrangement.

Comment définir des partenaires interdépendants? Le projet de loi déposé mercredi accorde plusieurs nouveaux droits aux partenaires interdépendants, un concept que la législation albertaine définit déjà.



Deux adultes non mariés qui vivent ensemble, qui sont attachés sur le plan affectif l’un à l’autre et qui prennent ensemble les décisions d'ordre économique et domestique sont considérés comme étant dans une relation d’interdépendance. Si ces personnes vivent sous le même toit depuis trois ans, s’ils sont parents d’un enfant ou s’ils en ont convenu par contrat, ils seront considérés par la loi comme des conjoints interdépendants. Une relation platonique pourrait très bien répondre à ces critères.

La modification législative touche aussi les couples mariés, puisque les biens acquis avant leur mariage, mais alors qu’ils étaient « partenaires interdépendants » seront soumis aux mêmes règles de partage que les biens acquis pendant leur union maritale.

Modification des critères pour l’obtention d’une pension alimentaire

La nouvelle mouture de la loi sur la famille permettra aussi à des parents qui n'ont jamais été mariés d'exiger l'un de l'autre un soutien financier pour subvenir aux besoins d'un enfant à charge, et ce, peu importe son âge.

Pour le moment, des parents jamais mariés ne peuvent se voir imposer le paiement d’une pension alimentaire pour leur enfant majeur que si ce dernier est un étudiant à temps plein et qu'il n'a pas plus de 22 ans.

En contraste, les enfants issus d'un mariage et qui sont toujours à la charge d’un parent peuvent profiter d’une aide financière de l'autre parent beaucoup plus facilement. Leur âge n’importe pas. La preuve qu’ils sont incapables de subvenir eux-même à leurs besoins suffit, tant qu'ils font des études ou qu’ils souffrent d’une maladie ou d’un handicap.

Si le projet de loi est adopté, les dernières conditions moins contraignantes pour la pension alimentaire s’appliqueront pour tous les enfants, sans égard au statut matrimonial de leurs parents.

Le texte, dont la première lecture a été faite mercredi, doit toujours être débattu à la Chambre.