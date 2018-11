Un texte de Marie-Hélène Ratel

Le comté de Simcoe a lancé mercredi la campagne Made In Simcoe County, afin de faire connaître les différentes perspectives d’emploi.

L’industrie automobile est bien connue, avec la présence de Honda qui embauche à elle seule plus de 4000 travailleurs. Mais on retrouve aussi dans la région un grand nombre d’entreprises dans des domaines tout aussi variés que les infrastructures, l'ingénierie, le plastique et le verre.

Le comté de Simcoe a lancé la campagne Made In Simcoe County, pour mettre en valeur les entreprises du secteur manufacturier. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

Un secteur en croissance

Comme la plupart des entreprises du milieu, DECAST est en croissance constante. En 30 ans, l’entreprise de produits d’infrastructure est passée de 20 à 500 employés.

Pour garantir la pérennité de ce secteur et continuer à stimuler l’économie locale, le gestionnaire en ingénierie et développement économique, David Archer, met l’accent sur le réseautage.

En étant en contact avec les gens dans notre entourage, nous n’avons pas toujours besoin de nous tourner vers les États-Unis pour acheter nos produits. David Archer, DECAST

Il a participé mercredi à un forum annuel de réseautage pour le secteur manufacturier, aux côtés de quelque 150 participants.

Environ 150 représentants du secteur manufacturier du comté de Simcoe ont pris part au forum annuel. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

Recruter de la main-d’oeuvre

Malgré la vitalité du secteur manufacturier, l’un des défis principaux est de faire connaître cette réalité aux résidents de la région.

Les gens ont une perception négative au sujet de l’industrie. Ils croient qu’elle est morte ou en train de mourir. Mais dans la région de Simcoe, nous avons besoin de main-d’oeuvre. Rachel Sullivan, gestionnaire du développement économique, comté de Simcoe

Le nombre de gens recrutés augmente chaque année et il augmenterait davantage si tous les postes étaient pourvus, ajoute Mme Sullivan.

Le recrutement s’effectue aussi du côté des diplômés.

Le Collège Georgian à Barrie, par exemple, forme des apprentis dans le domaine de l’innovation et des technologies.

Ces aptitudes sont recherchées par plusieurs employeurs qui visent à étendre leur marché, comme le souligne le préfet adjoint du comté, Terry Dowdall.