Un texte de Thomas Deshaies

Trente-six hectares de forêt ont été coupés aux abords d’une piste de ski de fond de 15 kilomètres, ce qui a occasionné de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Les secteurs touchés représentent 0,6 km par 0,6 km.

La consternation aurait notamment été alimentée par un malentendu. Le conseil d’administration du Club de ski de fond d’Amos croyait que la MRC laisserait une bande forestière de 30 mètres intacte, de part et d’autre du sentier. Or, la MRC n’avait pas cette compréhension de leur entente.

La portion encerclée en rouge représente la coupe forestière réalisée à proximité du sentier de ski de fond de la forêt récréative Dudemaine. Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Ce « principe du 30 mètres » concernerait plutôt les pistes situées dans les limites de la forêt récréative. Or, la portion de 500 mètres de la piste de 15 kilomètres qui a été affectée est située sur un lot intramunicipal et emprunte une piste multiusage. Elle est donc à l’extérieur des limites de la Forêt Récréative Dudemaine.

Beaucoup croyaient que c’était à l’intérieur de la forêt récréative, alors qu’il y avait une entente avec la MRC pour qu’il n’y ait aucune coupe. Clément Bérubé

Beaucoup de gens croyaient que c’était à l’intérieur de la forêt récréative, explique M. Bérubé. C’est sûr qu’au coup d’œil, c’est désolant, car il n’y a plus beaucoup d’arbres, c’est coupé. Nous on pensait qu’il y aurait le 30 mètres, mais eux savaient qu’ils n’étaient pas obligés de le laisser à partir d’un chemin multiusage.

La MRC prête à accommoder les citoyens

Le préfet de la MRC d’Abitibi, Sébastien d’Astous, se dit prêt à accommoder les skieurs et à financer un nouveau tracé s’ils le désirent. On a fait quelques propositions au club, soit qu’ils utilisent la piste telle qu’elle est là, pas d’arbre sur une certaine portion, où on est prêt aussi à venir refaire une petite piste à l’intérieur des limites de la forêt récréative, pour venir boucler la fameuse piste de 15 kilomètres , explique-t-il.

Sébastien D'Astous, préfet de la MRC d'Abitibi, se dit prêt à accommoder les skieurs et à financer un nouveau tracé s’ils le désirent. Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Une rencontre aura lieu mercredi soir avec les membres du conseil d’administration du club de ski de fond. Ils prendront une décision sur l’avenir de cette portion de piste.

M. D’Astous assure toutefois qu’il y aura un reboisement massif dès l’été prochain dans la zone affectée. Il explique que la MRC a coupé les pins gris parce qu’ils étaient matures. Le paysage désolant qui en découle s’expliquerait en raison de l’essence d’arbre, qui ne favoriserait pas le reboisement naturel. Donc, à l’exception des arbres matures qui ont été coupés, il n’y avait pas d’autre végétation.

Pas de coupes dans la forêt récréative avant une entente

La MRC s’est engagée à n’effectuer aucune coupe dans la forêt sans avoir consulté les utilisateurs de la forêt et adopté un « plan multi-ressources ».

Un plan qui est concerté pour savoir comment on peut aller prélever les arbres tout en maintenant la pérennité de la forêt récréative. Sébastien D’Astous, préfet de la MRC d’Abitibi

Pour Clément Bérubé, cette situation a « allumé une lumière rouge ». À l’avenir, il faudra faire attention, s’assurer qu’on part de la même prémisse pour ne pas qu’il arrive d’événements comme il vient d’arriver , précise-t-il.

Clément Bérubé, président du Club de ski de fond d'Amos Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

La MRC a tenu à préciser qu’elle est dans l’obligation d’effectuer des coupes forestières dans les lots intramunicipaux, conformément aux exigences du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Les fonds récoltés par ces coupes permettent toutefois de supporter certaines initiatives.