Pour moi et bien des gens, c’est juste des coupures budgétaires [...] il faut qu’on coupe , fait valoir Jean-Serge Brisson, porte-parole francophone du groupe Canadians for Language Fairness, qui s’oppose notamment à la Loi sur les langues officielles.

Tout le monde a les bras dans les airs à cause de la cancellation d’une université promise par les libéraux il y a 15 ans. Jean-Serge Brisson, porte-parole francophone du groupe Canadians for Language Fairness

La tempête soulevée par les compressions dans les services aux francophones de l’Ontario ne l’émeut pas beaucoup. La grogne des francophones de partout au pays à la suite de l’annonce du gouvernement Ford relève davantage de l’impulsion émotive que de la réflexion rationnelle, selon lui.

Nos émotions, il faut qu’on les prenne en charge puis se revirer de bord et dire : "Est-ce qu’il y a un rationnel derrière ce qui vient d’arriver?" , lance l’agriculteur.

Selon l’avocat en droits linguistiques Michel Doucet, l’argument économique utilisé pour justifier les compressions ne tient pas la route.