Un texte de Saïda Ouchaou

Francine Legault participe au programme à titre de mentore à Comox et elle est heureuse de pouvoir aider une enseignante en français.

Elle croit que le projet de jumelage est une bonne idée et y voit même l'occasion de pratiquer son français, alors que la majorité de son activité professionnelle se fait en anglais.

Les personnes jumelées s'engagent à se rencontrer au moins cinq fois dans l'année. Le mentorat n'est pas rémunéré, mais chaque participant reçoit 100 $ pour couvrir les dépenses de sorties.

Cette année, on va aller ensemble à la cabane à sucre à Nanaimo et on va aussi aussi voir des films francophones. Francine Legault, mentore et aînée francophone, vallé de Comox

L'AFRACB s'occupe de trouver les enseignants et les mentors. Pour être mentor, il faut avoir 50 ans ou plus et être francophone. Dans le cas des enseignants, ils doivent travailler en immersion française ou en français langue seconde et avoir le français comme langue seconde.

Alexia Meservia est enseignante à Victoria. C'est la 2e année qu'elle participe à ce projet de jumelage. Elle recommande vivement le programme aux enseignants intéressés à rehausser leur niveau de français.

Je vois que ça fait une grande différence. Avec France, je peux poser des questions à propos de ma prononciation ou [de mon] vocabulaire, mais c'est une façon très relaxe, c'est pas comme consacrer du temps à un cours ou faire des devoirs. Alexia Meservia, enseignante en immersion française, Victoria

Selon la coordonnatrice du projet à l'AFRACB, Thérèse Guillemette, le projet est un succès. Elle affirme que 80 personnes ont participé jusqu'à présent, ce qui se compare bien avec les autres provinces qui ont déjà eu le programme.

Ce projet de la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada a été offert en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Alberta avant d'être offert en Colombie-Britannique.

Mme Guillemette indique que le programme est proposé dans plusieurs régions de la province de Vancouver à Prince-George et sur l'île de Vancouver.

Elle ajoute qu'il prend fin en avril 2019. L'AFRACB souligne cependant un intérêt de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique (BCTF) pour poursuivre un projet similaire avec l'association.

Les mentors recherchés seraient alors uniquement des enseignants d'immersion à la retraite.