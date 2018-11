Un texte de Camille Simard

Régis Labeaume fait partie des maires des principales villes francophones qui ont signé une déclaration commune le 21 novembre pour dénoncer les reculs sur la protection des droits linguistiques au pays.

« Non seulement on a signé cette lettre-là, mais on est prêt à aller beaucoup plus loin. Il ne faut pas laisser passer ça. Je dis toujours quand on ne s'occupe pas de francophonie, de culture française, ça fait qu'on banalise ça et des premiers ministres comme Ford en profite », a-t-il déclaré lors d'une mêlée de presse mercredi après-midi.

Les représentants municipaux dénoncent la décision du premier ministre de l'Ontario d'abolir le poste de commissaire aux services en français de l'Ontario et de mettre fin au projet d'université francophone.

Le maire de Québec a réitéré son appui aux Francos-Ontariens et promet de poursuivre les revendications.

« On va suivre ce que les francophones de l'Ontario veulent faire. Je veux leur dire qu'ils peuvent compter complètement sur moi. Il ne faut pas laisser passer ça, il n'en est pas question. J'espère que des gouvernements vont comprendre qu'il faut parler de la langue française ».