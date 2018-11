Il n'y aura pas de vols la fin de semaine.

Le deuxième vol fera désormais la liaison directe entre Montréal, Québec et les Îles-de-la-Madeleine pour la clientèle médicale recevant des soins spécialisés.

Pascan dit avoir obtenu un important contrat avec le Centre de santé des Îles qui l'oblige à ne plus s'arrêter à Bonaventure.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, qui est membre du comité provincial de l'Union québécoise des municipalités (UMQ) sur le transport aérien, se dit très déçu de la tournure des choses.

Terrain de l'aéroport de Bonaventure Photo : Radio-Canada/Léa Beauchesne

Il n'a pas été informé directement par Pascan Aviation, mais par les médias.

Je trouve ça très frustrant, dit-il, de voir qu'après tant d'efforts - Pascan, je comprends que c'est une entreprise privée, qu’il y a une rentabilité à aller chercher – la compagnie ne respecte pas tout le travail qu'on a fait pour elle en ne nous informant pas et en ne nous tenant pas au courant des démarches qu’elle avait entreprises pour obtenir des contrats importants.

Le maire a l’impression d’avoir travaillé pour rien et de revenir en arrière.

On leur a dit qu'on allait faire leur développement des affaires dans la Baie-des-Chaleurs et c'est ce qu'on fait , ajoute M. Audet. On le fait pour nos citoyens, pour maintenir la desserte aérienne et les résultats qu'on a, c'est qu’on retourne peut-être 5 à 10 ans en arrière.

Le nouvel horaire entrera en vigueur le 3 décembre.

Avec les informations de Pierre Cotton