Un texte d’Édith Drouin

Lundi dernier, des conseillers municipaux de Rimouski ont exprimé publiquement leur division pour la première fois depuis les dernières élections municipales.

Mercredi matin à l’émission Info-réveil, le maire de Rimouski s'est dit opposé à cette façon de fonctionner.

Il a martelé qu’il était important de ne pas rendre publique la dissension au sein du conseil pour ne pas détourner l’attention des bons coups de la Ville.

J'espère que ça va arriver le moins souvent possible parce qu’on met de côté nos bons coups. Est-ce que cette semaine on a parlé de la décision, par exemple, du conseil municipal de supporter la résolution sur l'urgence climatique? Ça a été complètement éclipsé. Marc Parent, maire de Rimouski

Le sujet de la résolution concernant la déclaration d'urgence climatique a toutefois fait l'objet d'articles dans les médias, mardi.

Le maire explique que le fonctionnement actuel consiste à discuter à huis clos pendant des séances plénières pour ensuite adopter les résolutions à l’unanimité pendant les assemblées publiques du conseil.

Il confirme d’ailleurs que même les résolutions qui sont adoptées à la majorité en huis clos sont ensuite adoptées à l’unanimité aux séances du conseil.

À lire aussi : Une démocratie sans délibérations publiques

Un processus démocratique « sain »

À l’inverse, la conseillère du Bic, Virginie Proulx, a l’intention de continuer à s’opposer en public aux résolutions qui vont à l’encontre de ses valeurs.

Selon elle, l'opposition fait partie d'un processus démocratique sain.

Elle soutient qu’il est important que les citoyens soient au courant des points de vue défendus par leurs élus. Tous les commentaires que j'ai eus jusqu'ici des citoyens, c'est qu'ils ont aimé ça nous voir débattre , indique-t-elle.

La conseillère explique qu'il est mieux de débattre à huis clos sur certaines questions confidentielles, mais qu'il est aussi important que les élus puissent manifester leur opposition sur des dossiers d'intérêts publics.

Je pense que ce n’est pas de la mauvaise foi nécessairement de la part du maire. Je pense qu'il le voit beaucoup comme de la dissension. Moi je le vois pas du tout comme ça. Je le vois vraiment comme quelque chose de positif, et j'espère, moi, au contraire, que ça va arriver plus souvent. Virginie Proulx, conseillère municipale du district du Bic à Rimouski

Mme Proulx estime que les pratiques des conseils municipaux sont appelées à évoluer et qu'il y a en ce moment, à Rimouski, une sorte de choc des cultures et des générations entre les nouveaux et les anciens membres du conseil à ce sujet.

Les quatre conseillers qui se sont opposé lundi, Mme Proulx, Sébastien Bolduc, Gregory Thorez et Jocelyn Pelletier sont d’ailleurs nouveaux au sein du conseil.

Un gala de boxe qui ne fait pas l’unanimité

Au-delà des modalités de débat au sein du conseil, la subvention de 10 000 $ à un gala de boxe organisé par l'entreprise privée Eye of the Tiger, en collaboration avec l’Océanic, continue de faire des remous.

À cette contribution s’ajoute 11 000 $ de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER).

Les conseillers qui s’y opposent affirment que cette subvention ne respecte pas la politique concernant les dons, commandites et subventions. Cette politique indique entre autres que la Ville ne subventionne d'aucune façon les événements ou organismes à but lucratif.

Ils dénoncent surtout l’octroi du montant dans le contexte où la Ville a coupé le financement d'organismes à but non lucratif à Rimouski en février.

Le maire, Marc Parent, affirme que le montant n'est pas une subvention, mais plutôt de l'achat de visibilité qui permettra de dynamiser l’économie locale en période creuse.

Ça crée un dynamisme économique, ça permet à des gens de travailler ici à Rimouski. Marc Parent, maire de Rimouski

La conseillère Virginie Proulx, qui est également consultante en marketing territorial, affirme toutefois que la Ville aurait dû s’assurer de recevoir un plan de visibilité de la part des organisateurs du gala pour avoir une meilleure idée des retombées associées à ce genre d’initiatives.

Il n’y a pas eu de plan de visibilité, il n’y a pas eu de réflexion à savoir pourquoi on investirait 21 000 $ là-dedans? C’est quoi notre but premier? [...] Il faut avoir un objectif avant de décider qu’on investit de l’argent comme ça. Virginie Proulx, conseillère municipale du district du Bic à Rimouski

En échange de ce montant, les organisateurs diffuseront des publicités dans les journaux et des capsules sur la ville de Rimouski à TVA Sports. Une émission de 30 minutes sera aussi diffusée onze fois sur le réseau, selon le maire.

La diffusion des capsules avait commencé avant que le conseil municipal vote l'octroi du montant de 10 000 $ lundi soir.