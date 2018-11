Un tracé préliminaire a été soumis aux élus ces derniers jours. Long d'une centaine de kilomètres, la ligne de 320 kilovolts commencerait à Saint-Adrien-d'Irlande et traverserait les MRC des Appalaches et du Granit par le biais notamment de Thetford Mines, Saint-Joseph-de-Coleraine, Disraeli, Saint-Praxède, Stratford, Stornoway, Nantes et Sainte-Cécile-de-Whitton.

Plusieurs maires de ces municipalités veulent quant à eux pouvoir disposer comme ils le veulent des sommes qu'ils recevront à titre de compensations.

J'aimerais mieux qu'on soit capable de disposer de l'argent comme on semblerait vouloir le faire dans nos chemins ou pour nos populations , mentionne le maire de Sainte-Praxère, Daniel Talbot.

Le tracé serait réalisé à 75 % dans l'emprise de lignes déjà existantes sauf à la hauteur de Nantes, Sainte-Cécile-de-Whitton et Frontenac où un nouveau tracé serait élaboré avant d'atteindre la frontière.

Sans vouloir être alarmiste, la citoyenne de Sainte-Praxède Tamara Bertrand se dit néanmoins inquiète.

Je ne peux pas trop chialer d'avance, mais on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. C'est inquiétant quand même , affirme-t-elle.

Hydro-Québec espère voir la ligne interconnexion entrer en fonction en 2022, mais rappelle qu'elle est encore au stade des études d'avant-projet.

La société d'État veut poursuivre le dialogue avec la population. Des portes ouvertes sont d'ailleurs organisées à Thetford Mines et Mégantic au début du mois de décembre de même que des rencontres avec des entrepreneurs intéressés à participer au projet.