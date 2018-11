Un texte de Tanya Neveu

Cet automne, le Maraîcher urbain a cessé d'offrir ses produits en épicerie.

Son propriétaire, Deny Poitras, s'est plutôt attaqué à la commercialisation d'un produit qu'il a inventé, le Terraga.

Deny Poitras vend ses micropousses aux restaurateurs et a créé une trousse de départ pour en faire pousser à la maison. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Il s'agit d'un substrat gélatineux et aseptisé qui conserve les micropousses vivantes et fraîches en leur donnant une plus grande espérance de vie.

C'est aseptisé, c'est bouilli, il n'y a pas de larves. J'ai fait analyser en laboratoire et c'est neutre , explique-t-il.

Un jardin dans ma maison

Cette substance est déjà utilisée pour les micropousses qu'il vend aux restaurateurs.

Mais depuis un an, Deny Poitras développe l'idée de commercialiser son invention pour le consommateur.

Tu as un kit de départ et à partir de là, tu fais tes premières productions , lance-t-il.

Les pois mange-tout font partie des pousses que vous pourrez faire pousser chez vous. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

La trousse de départ, c'est un contenant réutilisable, le terraga, des graines et des instructions afin de devenir un bon jardinier.

C'est la facilité de la chose. Tu n'auras pas besoin de transporter des sacs de terres, de te demander si tu te lances ou pas dans la production et savoir combien de graines [il te faut] , fait valoir Deny Poitras.

Commercialisation

Le lancement des trousses du Maraîcher urbain, qu'il a nommées « Un jardin sous la main », se fera à Rouyn-Noranda le 2 décembre prochain, lors du Marché de Noël.

Cet automne, le Maraîcher urbain a cessé d'offrir ses produits en épicerie, mais les vend toujours aux restaurateurs. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Un site web devrait être fonctionnel sous peu pour commander les trousses.

L'entrepreneur travaille aussi à faire breveter son concept, qu'il qualifie d'unique au Québec.