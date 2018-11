Un text de Julien Lecacheur

Les disparités concernant la vitesse d'Internet sont grandes à l'Île-du-Prince-Édouard. Si, dans les grandes villes comme Charlottetown, Summerside, Stratford ou encore Cornwall, le réseau est rapide, on ne peut pas en dire autant à Souris, Abram-Village ou même Tignish. La situation est même catastrophique dans certaines zones rurales comme Belfast, Rocky Point, Mill River, Rollo Bay et Stanley Bridge.

À Cavendish, la situation ne cesse de s'améliorer depuis des années mêmes si certaines zones n'ont pas encore accès à l'Internet à haute vitesse.

Linda Lowther habite à 800 mètres du centre-ville de Cavendish. Pendant des années, elle a connu de nombreux déboires avec Internet. Elle s'en souvient encore très bien.

Je revenais de mon travail de jour et cela me prenait deux heures le soir pour répondre à des courriels. Cela n'avait aucun sens. Linda Lowther, résidente de Cavendish

Linda Lowther passait en moyenne près de deux heures chaque jour à rédiger et à recevoir des courriels du temps de l'Internet à basse vitesse. Photo : Julien Lecacheur

Finalement, l'entreprise Eastlink a commencé à offrir l'Internet à haute vitesse sur une grande partie de son allée il y a un peu plus de cinq ans. Néanmoins, certaines maisons situées au bout de l'allée n'y ont toujours pas accès. Sur ce tronçon, Bell Aliant est le fournisseur et offre toujours un Internet au ralenti.

D'autres quartiers subissent le même sort. Linda Lowther n'arrive pas à comprendre la situation.

Cela me surprend encore que dans un endroit comme celui-ci où nous avons de 10 à 15 000 touristes par jour, nous n'ayons pas encore un service complet. Cela me déboussole et je ne comprends pas. Linda Lowther, résidente de Cavendish

Situées à 200 mètres de la maison de Linda Lowther, ces maisons n'ont pas accès à l'Internet à haute vitesse. Photo : Julien Lecacheur

Internet à haute vitesse : quand les résidents paient de leur poche

Certains résidents se sont lassés de cette situation. C'est le cas de Peter Fullerton. Cet ancien membre d'un district scolaire de langue anglaise au Nouveau-Brunswick a décidé de déménager à Stanley Bridge, non loin de Cavendish. À son arrivée, il a été désagréablement surpris par la lenteur d'Internet. J'avais généralement entre 0,2 et 0,8 Mbit/s, c'était vraiment très lent. Il était impossible de s'occuper de son entreprise depuis sa maison. On pouvait à peine écrire et recevoir des courriels , dit-il en soupirant.

Peter Fullerton a payé 500 $ de sa poche pour financer une partie du projet d'installation de l'Internet à haute vitesse par Eastlink dans son quartier. Photo : Julien Lecacheur

Afin de mettre fin à cette situation, Peter Fullerton a réussi à convaincre d'autres résidents et certaines entreprises installées dans son quartier de Seawood Estates d'ouvrir leur porte-monnaie. Au total, ils ont réussi à amasser près de 30 000 $. La somme, ajoutée aux fonds donnés par la municipalité et les différents gouvernements, a permis de financer des travaux d'installation de l'Internet à haute vitesse de 252 000 $, réalisés par Eastlink.

Depuis, Peter Fullerton et les autres résidents du quartier sont soulagés.

Cela a eu un impact direct sur notre qualité de vie. De plus, il y a certainement plus d'intérêt aujourd'hui pour acheter et vendre des propriétés dans notre quartier. Peter Fullerton, résident de Stanley Bridge

Une trentaine de résidents vivent à l'année dans le quartier de Seawood. Photo : Julien Lecacheur

Internet à haute vitesse : annonce gouvernementale prévue d'ici la fin de l'année

Les projets comme celui de Stanley Bridge pourraient prochainement se multiplier à l'échelle provinciale. Le ministre du Développement économique, Chris Palmer, a lancé un appel d'offres pour équiper tous les foyers insulaires de l'Internet à haute vitesse, avec l'aide financière de la province, en août dernier. L'appel aux candidatures s'est terminé le 19 octobre dernier.

Nous avons reçu quelques offres provenant de diverses entreprises canadiennes. Nous sommes actuellement en train de les étudier. Chris Palmer, ministre du Développement durable et du Tourisme de l'Île-du-Prince-Édouard

Chris Palmer, le ministre du Développement économique et du Tourisme de l'Île-du-Prince-Édouard annoncera les entreprises sélectionnées pour installer l'Internet à haute vitesse d'ici la fin de l'année. Photo : Julien Lecacheur

Chris Palmer assure qu'il annoncera les entreprises sélectionnées d'ici la fin de l'année. Il espère ensuite qu'elles feront de la plannification au cours de l'hiver. Selon lui, les travaux pour brancher tous les foyers insulaires à l'Internet à haute vitesse devraient commencer au printemps 2019.