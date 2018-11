Un texte de Maud Cucchi

Carole Lafrenière-Noël anime avec deux autres administrateurs le groupe « Franco-Ontariens du Nord de l'Ontario » sur Facebook. Elle évalue à 500 personnes le nombre de nouveaux abonnés ayant rejoint, en cinq jours seulement, son groupe public.

Son groupe Facebook réunissait initialement les bien convaincus de la francophonie . Elle remarque désormais qu’il attire aussi des gens qui parlent français, mais rarement, qui ont été élevés en français, l’ont perdu, mais s’intéressent toujours aux affaires francophones .

Avec les innombrables commentaires publiés, les gazouillis, les groupes et événements, les réseaux sociaux sont devenus un immense espace public, une agora privilégiée où l'on échange informations et réactions pour dénoncer, proposer ou même influencer.

Martin Normand, stagiaire post-doctorant à la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques à l’Université d’Ottawa, observe que l’outil numérique constitue un moyen de pression direct et spontané auprès des dirigeants politiques.

Au lendemain de l’annonce des compressions, la pétition « Rétablissez nos acquis ! » a été mise en ligne sur le site change.org. Elle a permis de recueillir 3000 signataires en 24 heures. En moins d’une semaine, le nombre de signatures a quadruplé.

À chaque époque, ses outils de mobilisation. Gisèle Lalonde, figure de proue du mouvement SOS Montfort, se souvient des débuts laborieux de ce mouvement franco-ontarien en 1997. Les appels à passer, la communauté à mobiliser par le bouche-à-oreille.

Elle évoque la forte solidarité provoquée par la décision controversée, qui s'est ensuite concrétisée par le rassemblement de près de 10 000 personnes environ, un mois après l’annonce de la fermeture de l'hôpital.

Les associations francophones impliquées savent bien comment mettre à profit cet engouement soudain des internautes. Ajà Besler, directrice générale de l’Association des communautés francophones d’Ottawa, utilise les réseaux sociaux aussi bien pour la mobilisation que pour recruter de nouveaux abonnés.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a lancé un formulaire d’adhésion « Joignez-vous à la résistance » avec l'objectif de recruter de nouveaux abonnés. Elle les informe également des manifestations prévues dans leur région.

Les réseaux sociaux sont toutefois accusés d'enfermer l'internaute dans une bulle qui déforme sa vision du monde. Facebook classe en effet les contenus selon un algorithme et met de l'avant ceux qui devraient plaire le plus à l’usager.