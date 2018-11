L'usine de 56 000 pieds carrés comprendra une zone de deuxième transformation respectant les normes pharmaceutiques, selon l'entreprise.

Le site regroupera également 10 salles de floraison.

L'usine devrait permettre de transformer cinq tonnes de cannabis par année.

Les propriétaires souhaitent créer de 20 à 30 emplois dès la première phase du projet.

Oui, on fait la cocotte séchée, le plan en tant que tel, mais on veut aller extraire le THC et le CBD de notre plante pour pouvoir exploiter le cannabinoïde qui, selon nous, est un excellent anti-inflammatoire et qui pourrait avoir de très belles vertus dans le marché tant humain qu'animalier , a expliqué Keven Boisvert, copropriétaire de l'entreprise, sur nos ondes.