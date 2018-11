Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Michèle Lecuyer-Hutton est propriétaire d'Accès Direct Promotion, une entreprise de vente d'objets promotionnels située dans le quartier du Parc Windsor, à Winnipeg.

Elle dit subir l'impact des grèves tournantes de Postes Canada. « J'attends mes chèques. Je ne suis pas une banque. Si j'ai des commandes à faire, je dois payer à l'avance les fournisseurs. Or, si je ne reçois pas mes chèques, c'est difficile pour moi. C'est important que je me fasse payer », explique-t-elle.

Michèle Lecuyer-Hutton Photo : Radio-Canada

Michèle Lecuyer-Hutton dit que si la grève n'a pas d'impact sur ses commandes, c'est parce qu'elle s'est tournée vers d'autres entreprises de livraison comme Purolator ou UPS. « Le fait que je reçois le courrier quatre jours sur cinq, c'est quand même assez positif », se console-t-elle.

Toutefois, elle craint que le conflit perdure. Ce qui, dit-elle, serait un défi pour elle et pour les entreprises qui comptent sur Postes Canada. « Il va falloir que je m'organise avec mes fournisseurs, courir pour aller chercher mes chèques. Cela pourrait coûter aussi cher », explique-t-elle.

« Si on n’arrive pas à se faire payer, ce sera difficile de payer nos employés »

La Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface affirme que l'impact du conflit commence également à se faire sentir auprès de certains de ses adhérents. « On a certains membres qui font de la vente au détail et de nombreux autres qui sont dans les services. Il y a des clients qui attendent pour les paiements de leurs services ou la livraison de documents », affirme Philippe Richer, président de la chambre.

Il dit que le cabinet d'avocats au sein duquel il travaille n'est pas épargné par l'impact de la grève. « On envoie et on reçoit des documents par la poste. On a reçu des avis de fournisseurs qui disent ne pas avoir reçu leurs paiements », note-t-il.

L'impact sur les PME manitobaines d'après un sondage mené pour la FCEI 200 PME manitobaines ont répondu au sondage, selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. 58,3 % d'entre elles affirment qu'à ce jour la grève a eu un impact négatif sur leurs affaires. 62 % estiment que la grève est une source d'incertitudes supplémentaires pour elles. 73,2 % disent que, dans le futur, elles utiliseront moins les services de Postes Canada, conséquence du débrayage actuel. 64,9 % des PME manitobaines soutiennent que leurs flux de trésorerie ont subi les contrecoups de la grève à cause du retard relatif aux chèques et aux factures.

Selon lui, si la grève se poursuivait, l'impact serait encore plus important sur les membres de la CCFSB. « Si on n’arrive pas à se faire payer, ce sera difficile de payer nos employés et nos comptes. On n'a pas d'argent supplémentaire pour le temps des fêtes. C'est donc très important que cette situation se règle », souligne M. Richer.

Philippe Richer, président de la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

D'après une enquête menée pour le compte de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les deux tiers des PME sondées à l'échelle du pays disent être touchées par le conflit.

La FCEI indique que les coûts s'élèvent à environ 3000 $ par entreprise en termes de pertes de vente, d'annulation de commandes ou encore de retards.

Mardi soir, un préavis de 48 heures a été déposé aux Communes en vue du dépôt d'une loi spéciale forçant le retour au travail de tout le personnel de Postes Canada.

La loi pourrait être déposée jeudi, selon les mises à jour du déroulement des négociations que le gouvernement recevra du médiateur spécial nommé pour régler ce dossier. Cette initiative est soutenue par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

Selon l'enquête de la FCEI, au moins 71 % des PME sondées sont d'ailleurs pour l'adoption rapide d'une loi spéciale par Ottawa.