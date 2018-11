Un texte de Brigitte Dubé

Entre autres, des améliorations ont été apportées au centre de plein air Les Arpents verts qui comporte jusqu’à 17 kilomètres de sentiers de ski de fond. La Ville va faire l’acquisition d’une dameuse pour améliorer la qualité des pistes.

En plus du ski de fond, la raquette et le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) pourront maintenant être pratiqués.

Le maire de Carleton, Mathieu Lapointe, explique le but de ces améliorations.