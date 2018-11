La Sûreté du Québec demande la collaboration du public pour retrouver Émilie Lebel qui est âgée de 16 ans.

Une autopatrouille de la Sûreté du Québec Photo : Radio-Canada

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Elle mesure 1,57 mètre et pèse 52 kilogrammes. Ses cheveux sont bruns avec des reflets roux et elle a les yeux bruns.



Émilie Lebel portait des jeans, un chandail noir en coton ouaté et des bottes noires avec de la fourrure la dernière fois qu'elle a été vue. Elle se déplacerait à pied.

Quiconque aperçoit l'adolescente ou détient des informations qui pourraient permettre de la retracer est prié de contacter la Sûreté du Québec en composant le 1 800 659-4264.