Un texte d’Alix Villeneuve

Mélanie Fournier et Shannie Roy ont de jeunes enfants qui fréquentent l’école à des niveaux différents. Leurs deux fils ont été victimes d’intimidation, selon elles.

Mme Fournier, pour sa part, affirme que son enfant est victime d’exclusion et de violence depuis plusieurs années sans que la situation ne s’améliore.

En ce qui concerne Shannie Roy, son inquiétude a commencé il y a quelques semaines lorsque son fils est revenu de l’école en affirmant avoir été frappé par d’autres jeunes. Il disait qu’il avait de la misère à respirer. C’était la première fois que cela survenait.

Elle a alors déposé une plainte à la police et a écrit un message sur Facebook. Elle indique qu’elle n’a pas cru à la version de l’école qui affirmait qu’il s’agissait d’un jeu.

L’école, eux autres, m’ont dit que non, les jeunes jouaient à “se tuer”. [...] Mon petit garçon ne joue pas à ces jeux-là. Shannie Roy

Ne parlez pas sur Facebook

Leurs témoignages ont une chose en commun : lorsqu’elles ont contacté l’école pour qu’elle intervienne, la direction s’est surtout inquiétée, selon elles, des répercussions de l'affaire sur la place publique.

Mélanie Fournier a aussi écrit un message sur Facebook pour expliquer la situation que vivait son fils. Elle a ensuite reçu un coup de fil de la direction. Quand elle a demandé à son interlocuteur s'il y avait du nouveau concernant la situation de son fils, la réponse l’a fait sursauter.

Ils m’ont dit : Justement Mélanie, je n’ai pas eu le temps de dealer avec ça. On avait une situation de Facebook à gérer. Mélanie Fournier

À Beresford, ils sont en train de protéger leur réputation [...] Ils sont plus inquiets de ce qui est marqué sur Facebook que de nos enfants qui vont à l’école , lance-t-elle.

Les deux mères racontent avoir eu une expérience désagréable avec la direction puisqu'elle s'est montrée inquiète des répercussions des cas d'intimidation rapportés sur son image, avant tout. Photo : Radio-Canada

Il s’agit d’un scénario qu’a aussi vécu Shannie Roy lors d’une autre rencontre avec la direction. Elle s'est fait reprocher d'être allée voir la police et d'avoir écrit sur Facebook.

C’est là que je me suis mise à crier. Je leur ai dit : "Je ne suis pas ici pour Facebook ni la police, je suis ici pour mon enfant qui s’est fait kicker et puncher!"

Elle déplore que l’école n’ait pas pris au sérieux ce qui est arrivé à son fils. Cet épisode lui a fait perdre confiance envers le Carrefour étudiant de Beresford.

J’ai commencé à regarder mes solutions pour le changer d’école. Elle envisage de l’envoyer à l’école de Petit-Rocher qu’il a déjà fréquentée. Les ressources ne sont pas comparables.

C’est sûr que de l’intimidation, il y en a partout, mais c’est comment c’est géré qui fait la différence. Shannie Roy

Les deux mères se sont finalement fait dire que les jeunes de l'école seront sensibilisés pour prévenir toutes formes de violence.

Enfant à besoins particuliers

En plus d’être victime d’intimidation, l'enfant de Mélanie Fournier souffre de microdélétion 22q11, aussi appelé le syndrome de Di George. Il s’agit d'un trouble méconnu qui cause des retards d'apprentissage. C’est un syndrome assez rare; il n’y a personne qui connaît ça.

Pour elle, le problème est double. En plus d'être victime d'intimidation, elle estime que son jeune n'est pas suffisamment encadré, ce qui contribue à l'isoler.

Je n’ai pas le choix, si je veux aller dans une école spécialisée, il faudrait que je déménage. Mélanie Fournier

Elle déplore que l’école n’ait pas les ressources nécessaires pour aider un jeune avec un problème comme celui de son fils. Ça fait cinq ans que je leur dis que mon enfant a ça. Toutes les années, il faut que je recommence.

La condition de son fils contribuerait à l'isoler davantage. Photo : Aucune/Radio-Canada

L’école ne l’a pas suffisamment épaulée dans sa recherche pour obtenir de l’aide, affirme-t-elle. C'est moi. Il faut que je trouve mes ressources par moi-même.

Je leur ai dit : "Écoutez, si vous ne voulez plus avoir mon jeune à l’école, dites-moi-le. Voulez-vous qu’il lâche ? Voulez-vous que je le transfère d’école ?" Je n’ai pas eu de réponse.

L’école du Carrefour étudiant de Beresford a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada en l'invitant à contacter le District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE).

Le district réagit

Invitée à réagir, la directrice de soutien à l’apprentissage du DSFNE, Susan Arseneault, n’a pas souhaité commenter le cas précis de l’école de Beresford.

Elle souligne tout de même que la façon la plus simple et la plus efficace d'obtenir des résultats en matière de prévention de l’intimidation, c’est d’abord d’en parler à l’enseignante et à la direction. Si les parents ne sont toujours pas satisfaits, ils peuvent contacter le district scolaire pour avoir de l'aide et des ressources, souligne Mme Arseneault.

On ne peut pas empêcher les parents d’aller sur Facebook, c’est leur lieu de communication. Mais c’est sûr que nous, comme responsabilité, on doit s’assurer que tous les jeunes se sentent bien à l’école en tout temps.

Les enfants à besoins spéciaux participent en classe avec tous les autres élèves. C'est une façon d'améliorer leur intégration. Photo : Getty Images/Andreas Rentz

La directrice souligne aussi qu’il est parfois difficile de régler les cas d’intimidation et ce, malgré les efforts, la bonne volonté et les ressources disponibles.

Si on avait une baguette magique, cela ferait longtemps qu’on l’aurait utilisée! Susan Arseneault, directrice de soutien à l'apprentissage pour le DSFNE

À propos du manque de ressources pour les jeunes avec des besoins particuliers, Susan Arseneau souligne qu’il y a déjà plusieurs personnes sur le terrain pour aider les jeunes dans les classes. Ce ne sont pas des gens de bureaux.

Je pense qu’on peut toujours s’améliorer, il n’y a rien qui est parfait [...]. Mais je vous dirais qu’il y en a des ressources.

Mercredi, le rapport annuel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, révélait que la moitié des jeunes du Nouveau-Brunswick affirment avoir été victimes d'intimidation.