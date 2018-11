L’infection a été rapportée à Santé publique Ottawa dès le 26 octobre dernier. L’agence a immédiatement lancé une enquête, et a établi que le cas recensé dans la capitale fédérale est directement lié à l’éclosion d’infections à la bactérie E. coli observée au Québec et en Ontario.

La personne infectée est un adulte de 65 ans et moins qui affirme avoir consommé de la laitue romaine, souligne Santé publique Ottawa, qui n'a pas donné plus de détails sur son état de santé. L’enquête se poursuit.

Santé Canada a publié mardi un avis recommandant aux Canadiens de ne pas consommer de laitue romaine, car ce produit pourrait être responsable de plusieurs cas d’infection récents.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) recommande d'éviter de consommer la laitue romaine au Québec, en Ontario et dans quelques États américains. Photo : Getty Images/Justin Sullivan

L’E. coli est une bactérie que l’on retrouve généralement dans les intestins d’animaux d’élevage. Les produits horticoles peuvent être contaminés à presque toutes les étapes de la chaîne de production : dans les champs à travers la terre, l’eau ou du purin mal composté, pendant la récolte, la manipulation, l’entreposage et le transport, et même à l’épicerie ou à la maison par contamination croisée.

En date du 20 novembre, Santé Canada enquêtait sur dix-huit cas d’infection, soit trois en Ontario et quinze au Québec. De ce nombre, six ont été hospitalisés, et aucun décès n’a été signalé.

Les conservateurs blâment Justin Trudeau

L’éclosion a même rebondi à la Chambre des communes pendant la période des questions. Le député conservateur de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold, a reproché à Justin de Trudeau de [jouer] avec la santé des Canadiens , puisque Santé Canada a trop attendu avant de tirer la sonnette d’alarme, selon lui.

Le premier ministre a assuré pour sa part que le Canada [collabore] avec les autorités sanitaires provinciales ainsi qu’avec les autorités aux États-Unis pour déterminer les causes de cette plus récente éclosion d’E. coli.

Santé Canada a également mené une enquête sur une autre éclosion d'E. coli liée à la laitue romaine en décembre 2017. Les autorités avaient alors répertorié 42 cas dans cinq provinces de l'est du pays.