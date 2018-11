Les auxiliaires d'enseignement veulent s'assurer que le prochain contrat inclut notamment une augmentation substantielle de salaire, une protection de l’ancienneté, une dispense des frais de scolarité et un remboursement des frais de santé.

« On ne veut plus du gel des salaires, mais à la place un gel des frais d’inscription et des frais d’études », proclame Yassine El Bahlouli, le président du SCFP 2419.

À l’heure actuelle, selon le président du syndicat, l'université propose de geler les salaires pendant 3 ans, puis d'offrir une augmentation de 0,5 % pendant deux ans et selon lui, « cela relève du dérisoire ».

La convention collective des auxiliaires d'enseignement est arrivée à échéance en 2016. La prochaine ronde de négociation aura lieu le 23 novembre. Yassine El Bahlouli reste optimiste quant à la suite des négociations.

Dans un communiqué, l'Université de Regina déclare s'être engagée dans le processus de négociation collective et demeure elle aussi « optimiste quant à la possibilité de parvenir à un règlement à la table de négociation ».